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Республиканская акция «За безопасность вместе» проходит в Беларуси

09 марта 2026 05:54
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В Беларуси проходит республиканская акция «За безопасность вместе», цель которой напомнить людям о простых правилах, помогающих предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизнь. Особое внимание уделяется безопасности в жилом фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканская акция «За безопасность вместе» проходит в Беларуси-2

Ежегодно в стране фиксируется около шести тысяч пожаров, причем 80% возгораний и 95% случаев гибели людей приходятся именно на жилые помещения. Среди основных причин таких происшествий – неосторожное обращение с огнем, неисправность электросетей и нарушения при эксплуатации отопительных приборов. Сотрудники МЧС в ходе акции помогут оценить условия проживания и напомнят о правилах безопасного использования бытовых приборов.

Республиканская акция «За безопасность вместе» проходит в Беларуси-4

Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Данная акция у нас традиционная, проводится дважды в год и проводится уже на протяжении 13 лет. В период акции работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проинструктируют граждан о соблюдении требований пожарной безопасности, а также оценят противопожарное состояние домовладения с выдачей соответствующих рекомендаций.

Республиканская акция «За безопасность вместе» проходит в Беларуси-6

Приоритетное внимание уделяется наиболее уязвимым категориям граждан: семьям в социально-опасном положении, одиноким пожилым людям, инвалидам и детям. Совместно с другими субъектами профилактики работает Министерство образования:  специалисты проводят встречи в школах, обучают мерам безопасности и посещают социально уязвимые семьи.

# МЧС Беларуси

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