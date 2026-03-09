Республиканская акция «За безопасность вместе» проходит в Беларуси

В Беларуси проходит республиканская акция «За безопасность вместе», цель которой напомнить людям о простых правилах, помогающих предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизнь. Особое внимание уделяется безопасности в жилом фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в стране фиксируется около шести тысяч пожаров, причем 80% возгораний и 95% случаев гибели людей приходятся именно на жилые помещения. Среди основных причин таких происшествий – неосторожное обращение с огнем, неисправность электросетей и нарушения при эксплуатации отопительных приборов. Сотрудники МЧС в ходе акции помогут оценить условия проживания и напомнят о правилах безопасного использования бытовых приборов.

Денис Жуковский, заместитель начальника управления организации надзора и профилактики главного управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Данная акция у нас традиционная, проводится дважды в год и проводится уже на протяжении 13 лет. В период акции работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проинструктируют граждан о соблюдении требований пожарной безопасности, а также оценят противопожарное состояние домовладения с выдачей соответствующих рекомендаций.