В Минске наградили победительниц городского этапа конкурса «Женщина года»

В столице чествовали победительниц Минского городского этапа республиканского конкурса «Женщина года» – самых успешных, ярких и красивых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетного звания удостоена 71 минчанка: это представительницы самых разных сфер и возрастов. Среди них медики, педагоги и многодетные мамы. Все участницы, помимо добросовестного выполнения профессиональных обязанностей, активно заняты в жизни города и страны. Жюри определило лучших в девяти основных номинациях, среди которых – «Активная гражданская позиция», «Лучший руководитель» и «Сердце отдаю людям».

Надежда Великая, директор Минского государственного Дворца детей и молодежи: На своем примере скажу, как руководитель Дворца, у нас открыто два еще учреждения. Дом молодежи и Центр технического творчества. Конечно, это огромные слова благодарности за доверие и за то, что мы не подвели.

Екатерина Лучина, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Все эти женщины проявляют себя в своей профессиональной деятельности, так и в общественной работе. Все они являются членами Минской городской организации Белорусского союза женщин. Все они совместно с нами участвуют в благотворительных проектах.

Конкурс «Женщина года» под эгидой БСЖ впервые прошел в нашей стране в 2007 году, и с тех пор он стал доброй традицией.