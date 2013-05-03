Все жильцы пострадавшего от взрыва дома на Плеханова вернулись в родные стены

Новости Минска. Под родной кров. Жильцы дома номер 85 на улице Плеханова 3 мая вернулись в свои квартиры.

Напомним, 23 февраля там произошел взрыв, причиной которого, по версии следователей, стала утечка газа. Восстановительные работы продолжались два месяца.

Сейчас в здании восстановлены газовая сеть, вентиляция, отопление и водоснабжение. Жильцы нижних этажей заселились ещё в конце марта. А 3 мая домой вернулись и хозяева квартир на 9 и 10 этажах. Эти ярусы пострадали больше всего и нуждались в капитальном ремонте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Корольков, директор ЖРЭО Ленинского района:

В настоящее время закончены все основные восстановительные работы, кровельное покрытие полностью заменено, сделан ремонт мест общего пользования, отремонтирован лифт, в разрушенных квартирах восстановлены все ограждающие конструкции, произведена отделка потолка, поклейка, замена напольных покрытий. На сегодняшний момент квартиры соответствуют всем санитарно-техническим нормам.