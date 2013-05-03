Новости Беларуси. Военная академия Беларуси отмечает 60-летие. С юбилеем ветеранов, командование, профессорско-преподавательский состав, слушателей и курсантов этого учебного заведения поздравил Президент.

Академия создана на базе Минского высшего военного инженерного и Минского высшего командного училищ. Оба вуза были широко известны не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира. Они подготовили более 25 тысяч офицеров для Вооруженных сил СССР и армий 23 иностранных государств.

Сегодня в академии готовят военных для белорусской армии и других силовых ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.