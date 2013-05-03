Пенсионер проложил дорогу через болото своими руками

Новости Беларуси. Нелегкий путь для короткой дороги. В Витебской области местный житель своими силами проложил тропу через болото. В результате путь к остановке сократился в три раза. Раньше местные жители добирались до трассы обходными путями, теряя и время, и силы.

От деревни Кублищино до трассы с автобусной остановкой - полкилометра. Недалеко, если бы не одно но: добраться до важнейшей точки транспортного сообщения с Ушачами и Полоцком напрямую редко кто решался. Причина тому – раскинувшееся между поселком и дорогой болото. Сапоги здесь не спасали. В дождливые дни, говорят сельчане, дойти до остановки можно было только в обход, делая немалый круг километра в полтора.

Марина Лисовская:

Ходили на окружной путь. Более дальний путь. И там грязно. А летом теперь там идешь по природе, по живой. И растения красивые. Там, на самом деле, как садик посреди болота.

Чтобы сократить дорогу, сельчане шли на различные ухищрения. Выручала народная смекалка.

Прасковья Асипенок:

Ну, вот так, прутья положат, кладочку такую сделают из палочек. И ходили.

В то, что можно напрямую соединить деревню с трассой добротной тропой, никто до последнего не верил. Говорят, привыкли за несколько десятилетий ходить огородами. Потому идею Дмитрия Михно восприняли без особого энтузиазма. Даже супруга думала, из затеи ничего путного не выйдет. Но мужчина сказал - мужчина сделал.

Любовь Михно:

Шаг за шагом, шаг за шагом. Уже смотрю - сделал. Одну зиму половину сделал. Застала его зима. А на следующую зиму он уже капитально взялся за эту дорогу. По пять метров делал.

Пенсионер разработал собственную технологию строительства. Дорогу сделал многослойной. Снизу – ветки деревьев, обрезки реек, старые доски. Затем – мешки, куски полиэтилена, пластиковые бутылки. Дальше – песок и дёрн. Только земли здесь понадобилось несколько грузовиков. И все перетащил на себе.

Дмитрий Михно:

Было такое приспособление – из холодильника ящик, туда нагружаю, затянул, высыплю. И дальше, дальше, дальше.

Инженера-любителя в деревне уважают. Отзываются о нем не иначе как о человеке с золотыми руками и железной волей. Сам пенсионер о своих заслугах скромно молчит. Говорит лишь, все что сделал — делал от души, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.