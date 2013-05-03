В Молодечно прошло 6-ое областное родительское собрание

Новости Минской области. Роль мужчины в семье обсуждали во время 6-го областного родительского собрания. В Молодечно пригласили 800 самых достойных семей. Среди них - родители, воспитывающих одаренных детей. В области сегодня более 20 тысяч олимпиадников. Около трехсот пятидесяти девочек и мальчиков -стипендиаты Специального Фонда Президента.

Успех детей во многом зависит от семейного воспитания и поддержки. Родители рассказали о собственных семейных традициях и представили на суд гостей свое творчество.

Андрей Лавров:

У меня двое детей: мальчик и мальчик. Старшему 23 уже, в принципе, мужчина, младшему – 15. Самое главное в воспитании детей, я думаю, личный пример, взаимоотношения в семье, то есть не нужно ничему учить, ничего объяснять, ребенок сам видит, как родители между собой общаются, вырабатываются какие-то ценности у ребенка. Я думаю, что достаточно просто быть хорошим человеком, хорошей семьей.

Олег Колесников:

Стараюсь им передать всю свою любовь, которую сами в свое время получили от своих родителей. Мой младший сын пошел в секцию хоккея, дочка учится в художественной школе. Кроме того, она танцует, поет. Стараемся это все поддерживать, поощрять, чтобы у них был интерес и стимул этим заниматься.

Во время областного родительского собрания обратили внимание и на проблему неполных семей. На Минщине в таких условиях сегодня воспитывается каждый пятый ребенок. 30 родителей лишили прав на своих сыновей и дочерей. А около 700 мужчин не хотят регистрировать брак и тем самым создавать полноценную семью.

Участники собрания призвали мужчин быть более активными и с честью нести почетное звание «отец», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Казак, начальник Управления образования Миноблисполкома:

Мы понимаем, что и современная наша школа, в ней тоже есть проблема в недостатке мужского влияния на учащихся. Приведу пример. В системе образования Минской области, как и в целом по стране, невысокий процент мужчин. У нас 18% работает педагогами. Поэтому, конечно, если нам отцы будут помогать, если они вместе с учителем будут заниматься воспитанием детей, то я думаю, что тогда мы сможем воспитать полноценного мужчину в будущем, мы сможем правильно воспитать женщину, которая должна быть хранительницей семейного очага в будущем.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Если мы не возродим семейные традиции, то вряд ли мы, конечно же, поправим и демографическую ситуацию, и ситуацию в целом в стране с точки зрения преданности Родине, я считаю. В привитии каждому ребенку, каждому молодому человеку, я считаю, самое главное – патриотизм. Все начинается с семьи.