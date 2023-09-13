Прямой эфир

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке

13 сентября 2023 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нынешнюю неделю завершит праздник, который мы отметим в третий раз, и уже сейчас ко Дню народного единства по всей стране проходят масштабные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К объединяющей акции сегодня, 13 сентября, присоединились все вузы Беларуси и отдельные школы. Там писали диктант «Дзень народнага адзінства».

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке-1

Для студентов, преподавателей и всех, кто решил присоединиться к испытанию, текст транслировали на онлайн-площадке, организованной Республиканским молодежным центром. Написав его, каждый мог проверить себя самостоятельно.

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке-4

Я считаю, что написание диктантов очень важно для развития языка в первую очередь, культуры страны, в которой этот язык используется.

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке-7

Для нас как для лингвистов, будущих переводчиков это отличная возможность проявить свои умения, знания. Узнать что-нибудь новое с помощью этого диктанта. И это отличное мероприятие, которое мы можем назвать объединяющим студентов, народы Республики Беларусь и Российской Федерации.

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке-10

Як чалавек, які ў паўсядзённым жыцці размаўляе на беларускай мове, канечне, я ўдзельнічаю, падтрымліваю такую ініцыятыву, такое мерапрыемства. Калі казаць пра мае чаканні, я думаю, што напішу добра.

Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке-13

Вся нынешняя неделя в учреждениях образования проходит под девизом Дня народного единства. Празднику посвятили тематические уроки, встречи с историками, общественными деятелями, которые рассказывают о значимости даты 17 сентября 1939 года.

# День народного единства # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Какая разница между удовольствием и счастьем?» Режиссёр Алексей Свиридов о проектах в Минской духовной академии
13 сентября 2023 13:23

«Какая разница между удовольствием и счастьем?» Режиссёр Алексей Свиридов о проектах в Минской духовной академии

Белорусскую академию авиации посетили атташе по вопросам обороны из Африки
13 сентября 2023 10:46

Белорусскую академию авиации посетили атташе по вопросам обороны из Африки

В 16 районах Беларуси категорически запрещено посещение лесов
13 сентября 2023 10:44

В 16 районах Беларуси категорически запрещено посещение лесов