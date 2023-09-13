Все вузы Беларуси написали диктант «Дзень народного адзінства» на белорусском языке

Новости Беларуси. Нынешнюю неделю завершит праздник, который мы отметим в третий раз, и уже сейчас ко Дню народного единства по всей стране проходят масштабные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К объединяющей акции сегодня, 13 сентября, присоединились все вузы Беларуси и отдельные школы. Там писали диктант «Дзень народнага адзінства».

Для студентов, преподавателей и всех, кто решил присоединиться к испытанию, текст транслировали на онлайн-площадке, организованной Республиканским молодежным центром. Написав его, каждый мог проверить себя самостоятельно.

Я считаю, что написание диктантов очень важно для развития языка в первую очередь, культуры страны, в которой этот язык используется.

Для нас как для лингвистов, будущих переводчиков это отличная возможность проявить свои умения, знания. Узнать что-нибудь новое с помощью этого диктанта. И это отличное мероприятие, которое мы можем назвать объединяющим студентов, народы Республики Беларусь и Российской Федерации.

Як чалавек, які ў паўсядзённым жыцці размаўляе на беларускай мове, канечне, я ўдзельнічаю, падтрымліваю такую ініцыятыву, такое мерапрыемства. Калі казаць пра мае чаканні, я думаю, што напішу добра.