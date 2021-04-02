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«Все военнослужащие получили опыт». В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности армии

02 апреля 2021 06:59
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Новости Беларуси. В стране продолжается комплексная проверка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают в том числе и резервисты.

«Все военнослужащие получили опыт». В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности армии-1

Под Борисовом военнообязанные уже завершили цикл одиночной подготовки и этап слаживания подразделений. Каждый из вновь пополнивших строй вспомнил, как обращаться с оружием и штатным вооружением.

«Все военнослужащие получили опыт». В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности армии-4

Юрий Карчеменко, заместитель начальника 72-го объединенного учебного центра:
На этапе боевого слаживания с экипажами проводились упражнения по стрельбе из вооружения боевых машин, танков, гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7, а также из различного стрелкового оружия. Все военнослужащие получили опыт, а также вспомнили забытое как в управлении вооружением, так и в управлении самими машинами и обращении с оружием.

«Все военнослужащие получили опыт». В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности армии-7

Два батальона, сформированные из числа запасников, совершили комбинированный марш из Борисова на полигоны под Гродно и Осиповичами. Здесь им предстоит участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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