«Все военнослужащие получили опыт». В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности армии

Новости Беларуси. В стране продолжается комплексная проверка боеготовности армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в ней принимают в том числе и резервисты.

Под Борисовом военнообязанные уже завершили цикл одиночной подготовки и этап слаживания подразделений. Каждый из вновь пополнивших строй вспомнил, как обращаться с оружием и штатным вооружением.

Юрий Карчеменко, заместитель начальника 72-го объединенного учебного центра:

На этапе боевого слаживания с экипажами проводились упражнения по стрельбе из вооружения боевых машин, танков, гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7, а также из различного стрелкового оружия. Все военнослужащие получили опыт, а также вспомнили забытое как в управлении вооружением, так и в управлении самими машинами и обращении с оружием.