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Открывается весенняя сессия белорусского парламента. Какие законы рассмотрят в первую очередь?

02 апреля 2021 06:17
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Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и недопущение реабилитации нацизма. Белорусские парламентарии начинают новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывается весенняя сессия белорусского парламента. Какие законы рассмотрят в первую очередь?-1

2 апреля, в первый день весенней сессии, депутаты также планируют рассмотреть законы по вопросам средств массовой информации, трудовых отношений, защите персональных данных. На повестке дня ратификация ряда международных договоров, вопрос о проведении парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства нашей страны.

Открывается весенняя сессия белорусского парламента. Какие законы рассмотрят в первую очередь?-4

Сегодня же состоится открытие и пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

# Парламент Беларуси # общество # Фотофакт

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