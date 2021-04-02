Открывается весенняя сессия белорусского парламента. Какие законы рассмотрят в первую очередь?

Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и недопущение реабилитации нацизма. Белорусские парламентарии начинают новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 апреля, в первый день весенней сессии, депутаты также планируют рассмотреть законы по вопросам средств массовой информации, трудовых отношений, защите персональных данных. На повестке дня ратификация ряда международных договоров, вопрос о проведении парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства нашей страны.