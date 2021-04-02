«Пользуется популярностью новое шоу». Директор «Славянского базара» рассказал, на какие концерты билеты продаются лучше всего

Новости Беларуси. Концерты церемоний открытия и закрытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – лидеры по продажам билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация стартовала 29 марта через интернет-платформы. Пока афиша включает в себя концерты в Летнем амфитеатре – под его сводами пройдет около 10 мероприятий. На некоторых секторах шеститысячного зала остались буквально считанные места. На 30-й, юбилейный фестиваль хотят попасть не только белорусы, билеты покупают и иностранцы.

Ника Корбане, жительница Латвии:

Купила на «Ритмы лета» билет. Собираюсь приехать с семьей. Мы из Латвии. Каждый год приезжаем, у нас родственники в Беларуси, и также каждый год посещаем «Славянский базар» обязательно.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Билеты покупаются. Можно сказать, что сейчас активно идет бронирование билетов туристическими фирмами. Мы надеемся, что этот летний фестивальный период будет не только фестивальным, но и туристическим. Конечно же, хедлайнеры продажи уже определены. Это и закрытие, и любимый всеми концерт «Шансон-ТВ», открытие фестиваля. Очень пользуется популярностью наше новое шоу, с которого будем начинать – увертюра к фестивалю «Огонь и лед».