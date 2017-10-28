«Все тянется с советских времен»: как в Беларуси построена работа с обращениями граждан

В квартире влажность, как в погребе, температура, как на улице. Все из-за холодной стены и непробиваемой стены халатного отношения к делу.

Александр Грецкий, житель Минска:

Обещали, что придут завтра, послезавтра, померяют тепловизором, а потом просто выключали телефоны.

Зачастую людей должностные лица посылают по кругу бюрократической волокиты. Но белорусы идут другим путем. Наименьшего сопротивления. Чаще всего обращаются в Администрацию Президента.

Еще лет десять назад в политический штаб главы государства ежегодно приходило более сорока тысяч обращений. Для сравнения: это население такого города, как Кобрин. Сейчас почти в два раза меньше.

По статистке обращений, в лидерах Минск и столичная область. Гомельская, Брестская и Могилевская области практически на одном уровне. Среди менее проблемных регионов – Витебщина. Меньше всего жалоб поступает от жителей Гродненского края.

В среднем в Администрацию приходит по 70-80 обращений за один рабочий день. По объему можно сравнить с министерским портфелем. И весь этот груз – на плечи оного отдела по работе с гражданами. Людям помогали и будут помогать. Но сама форма работы с заявлениями стала терять свою приемлемую форму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все тянется с советских времен: кто-то написал в Администрацию Президента или на имя Президента, кто-то жалуется на местные органы власти, а мы туда отправляем для рассмотрения эти жалобы и заявления. Поток ненужный информации, платим за это деньги, почта несет туда эти письма, потом они вам присылают обратно. А еще и фельдъегерскую связь используем недешевую. Пора этому положить конец. И я попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения. Обращения граждан – как с этими вопросами будем разбираться и как в дальнейшем будем работать.

В Администрацию присылают порой даже эпикризы своих болезней. Мол, правильный ли диагноз врачи поставили. Так повелось еще с середины 90-х. У белорусов – доверие к Лукашенко, опора Лукашенко – простые люди.

Вероника Тыворская, заведующий филиалом Национального исторического музея «Музей белорусской государственности»:

Здесь вы можете видеть беседу с жителями деревни Свенск Славгородского района Могилевской области. Он старался сам вникнуть во все проблемы, чтобы потом найти пути их решения.

В поисках правды ехали напрямую к Лукашенко. Встречаясь с людьми и на встречу проблемам людей. Этот фирменный стиль управления первого Президента Беларуси увековечил в белорусской литературе классик Шамякин.

Татьяна Шамякина, дочь Ивана Шамякина:

Шамякін жыў побач з Адміністрацыяй Прэзідэнта на вуліцы Янкі Купалы і пастаянна хадзіў там. І кожную раніцу ёе бачыў натоўп каля таго будынка, дзе знаходзіцца прыёмная. Ясна, што Прэзідэнт не мог усіх гэтых людзей прыняць. І ў аповесці пра гэта гаворыцца.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Одна из основных сцен повести Шамякина разыгрывается здесь, у Купаловского театра. У женщины из провинции, настоящей полесской мадоанны, украли сына, нет средств к существованию и работы. Со своей болью она идет на прием в Администрацию Президента. По сценарию, ей здесь помогают. Сейчас у белорусов проблемы не те, другие, но лобное место для обращения граждан все то же.

А этой уже и жанр, и фабула – другие.

В российской действительности разыграна реальная история гражданина США. Американская мечта для сварщика из Колорадо Марвина Химейера оказалась Химерой. В больших демократических странах свои интересы можно отстоять только в суде. Это если деньги на дорого адвоката будут. Так работает молох юриспруденции. В Беларуси работает закон об обращениях граждан.

Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Люди участвуют непосредственно в осуществлении управления на местном уровне или вносят предложения, которые имеют значение общегосударственное. В этом и состоит демократическая сущность.

По итогам девяти месяцев года почти каждое седьмое обращение в Администрацию Президента связано со слепотой Фемиды, больше нареканий – почти 17% – только на ЖКХ. На третьем месте в рейтинге жалоб – претензии к милиции, затем строительной сфере, каждый третий из ста обратившихся не верит местным чиновникам.

Для гербовых бумаг уже и места в специальной сумке не хватает. А еще одну купить сельский житель не может. Средств не хватает даже на оплату коммуналки и обязательных страховок.

А до этого в разных инстанциях мужчина пытался доказать свои пенсионные права. Трудовой стаж – 35 лет, но до положенного возраста не доработал. Причина – уволился из-за конфликта с руководителем местного хозяйства.

Анатолий Черняк, житель д. Марковичи Гомельского района:

Умышленно не выплачивает мне пособие, не назначает пенсию, чтобы я пришел, упал на колени и просил дать мне работу.

Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан

Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Здесь у нас находятся все обращения, которые поступили в Комитет госконтроля в 2016 году. Здесь – в 2017 году.

В каждой строчке – надежда на точку в нерешенном вопросе. В проблеме Александра Грецкого ее поставили после обращения в Администрацию Президента. Сейчас по его пути пошли и соседи. А сама семья Грецких решила отплатить той же монетой – поделиться своим теплом и урожаем с социальными учреждениями.

Александр Грецкий:

Администрация нам подскажет, куда передать, в дом престарелых или детский дом, урожай, который бабушка с дедушкой вырастили в благодарность за то, что утеплили нам фасад.

А вот Анатолий Черняк из Гомельского района продолжает практиковаться в эпистолярном жанре. За пять лет тяжб он освоил новую профессию…

Кто знает, если бы проблемы решались на начальном этапе, то и профессиональных жалобщиков было бы меньше.

Галина Еремцова:

Человек может прийти эмоциональный. И в ответ ему на таких же эмоциях пытаться что-то сказать, это вообще не конструктивно. Поэтому прежде всего изменить подход в части психологического контакта чиновника и человека.

Уже на следующий день после совещания у Президента глава Администрации провела прием столичных граждан и заявила: требования времени учтут, современные средства коммуникации внедрят.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Администрация Президента будет брать на контроль ту информацию, которая проходит в газетах, на телевидении, на сайтах. Я не скажу, что мы этим не занимались раньше, но сейчас это будет более системно проводиться.

Как реальные проблемы решать онлайн, знают в КГК. Здесь реагируют на клики в социальных сетях, и проводят аудит интернет-новостей.

Кирилл Данилов, пресс-секретарь Комитета государственного контроля:

Наряду с обращениями граждан в Комитет госконтроля приходят и благодарственные письма.

Даже поэтические репосты отправляют. До правды белорусы доходят не только на страницах книг, но и в реальной жизни, пусть и через Интернет.