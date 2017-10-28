Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона

Новости Беларуси. Сезонный каток у Дворца спорта начал работу, фактически дав старт в столице новому ледовому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что открытия этой площадки ждали, говорила огромная очередь. Минчане пришли сюда целыми семьями. После церемонии открытия они прямиком направились на лёд. Среди тех, кто каждый год приходит на эту площадку, немало и профессиональных спортсменов. Мелания – профессиональная фигуристка. Катанию на коньках девушка посвятила всю жизнь – сегодня она по сути открыла ледовый сезон в Минске.

Мелания Русецкая, профессиональная фигуристка:

10 лет занимаюсь фигурным катанием. Могу сказать, что мне это очень нравится, потому что спорт для меня – часть жизни.

Уже в 9 раз мобильный каток у Дворца спорта встречает минчан и гостей столицы. Здесь вполне приемлемые цены – говорят гости, поэтому ледовая площадка никогда не бывает пустой.

Трудно представить, что идеальное покрытие для посетителей готовят двое молодых людей. Гладкая поверхность под ногами – не что иное, как синтетический лед, на наращивание которого ушло около полтонны горячей воды. Водители «умной техники» по сути «варят» лед: руководят процессом заливки.

И вот уже сегодня на катке представители всех поколений. Быть в форме нынче модно. Пока одни наяривают круги, другие наблюдают за бортом. Стройная женщина с рюкзаком на самом деле бабушка для трех непосед – Яны, Вани и Алеши. Внуки беззаботно рассекают лед, а бабушка на чеку – контролирует и подбадривает.

Яна, Алеша и Ваня, ученики младших классов:

Мы приглашаем всех на каток, нам тут очень нравится. Рекомендуем, очень классно.