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Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона

28 октября 2017 17:22
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Новости Беларуси. Сезонный каток у Дворца спорта начал работу, фактически дав старт в столице новому ледовому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-1

О том, что открытия этой площадки ждали, говорила огромная очередь. Минчане пришли сюда целыми семьями. После церемонии открытия они прямиком направились на лёд. Среди тех, кто каждый год приходит на эту площадку, немало и профессиональных спортсменов.

Мелания – профессиональная фигуристка. Катанию на коньках девушка посвятила всю жизнь – сегодня она по сути открыла ледовый сезон в Минске.

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-4

Мелания Русецкая, профессиональная фигуристка:
10 лет занимаюсь фигурным катанием. Могу сказать, что мне это очень нравится, потому что спорт  для меня – часть жизни.

Уже в 9 раз мобильный каток у Дворца спорта встречает минчан и гостей столицы. Здесь вполне приемлемые цены – говорят гости, поэтому ледовая площадка  никогда не бывает пустой.

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-7

Трудно представить, что идеальное покрытие для посетителей готовят двое молодых людей. Гладкая поверхность под ногами – не что иное, как синтетический лед, на наращивание которого ушло около полтонны горячей воды. Водители  «умной техники» по сути «варят» лед: руководят процессом заливки.

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-9

И вот уже сегодня на катке представители всех поколений.  Быть в форме нынче модно. Пока одни наяривают круги, другие наблюдают за бортом. Стройная женщина с рюкзаком на самом деле бабушка для трех непосед – Яны, Вани и Алеши. Внуки беззаботно рассекают лед, а бабушка  на чеку – контролирует и подбадривает.

Яна, Алеша и Ваня, ученики младших классов:
Мы приглашаем всех на каток, нам тут очень нравится. Рекомендуем, очень классно.

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-12

Уже много лет каток – это место встреч, а катание на коньках – любимое сезонное развлечение. Совмещать приятное с полезным в столице можно как минимум до весны. Коньки можно взять напрокат или придти со своими. И гонять здесь до позднего вечера. Персонал обещает поддерживать лед в хорошем состоянии.

Кататься можно до позднего вечера: в Минске состоялось торжественное открытие ледового сезона-14

 

# общество # Фигурное катание # Фотофакт # Мелания Русецкая

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