«Я по жизни работаю мамой»: многодетные семьи – о конкурсе, любви и проектах

Сегодня у их дома праздник. Буквально полгорода спешит поздравить лучшую семью Беларуси! Но это будет после…
Стопки сценариев запакованы в чемоданы… В агрогородке Лунно, что на Гродненщие, семья Сидр, что называется, посидит на дорожку и отправится попытаться подтвердить в столицу свой статус – лучшая семья.
А дочка Даша украдкой упаковывает с собой плюшевого медведя-талисмана. На удачу…
Какая она – лучшая семья? Чем измеряется исключительность и в чем их парадигма счастья? Ведь, по сути, каждая семья, в доме которой живет любовь, и есть лучшая.
Сегодня на площадке, которую и в зарубежье принято уже называть мирной – здесь, в самом респектабельном отеле Беларуси, где уже несколько лет контактная группа решает конфликтные вопросы Украины – мило радуются первому снегу малыши. Накануне конкурса все семьи заселились в люксы пяти звезд.
Хоть семью Евтух королевским апартаментами не удивишь, они из Несвижа, все же от шикарного декора перехватывает дыхание.
Пока родители раскладывали вещи, дети уже присмотрели джакузи. Братья с сестрой решают устроить пенную вечеринку.
Игорь и Светлана вместе уже 11 лет. И словно по жизни влюбленные. Спустя годы они все так же трепетно смотрят друг на друга и держатся за руки. Фамильное кольцо Светланы как раз впору супругу.
Игорь Евтух:
Наша судьба была написана еще в ХІХ веке…
Кстати, Евтухи всерьез капнули свои корни и взрастили целое генеалогическое древо. Выяснилось, все началось с деда, приставку «пра» к которому нужно приставить аж 8 раз!
Игорь Евтух:
Нам подарили денежку за победу в областном конкурсе многодетных семей, мы не знали, куда потратить деньги и единогласно решили купить большой батут. Светы приготовила наш любимый фиточай, испекла печенье. Мы подарили кусочек счастья детям. Мы установили батут, и дети прыгали, сколько хотели.
Запал семейства бесконечно искрит. Свою энергетику счастья они привези в местный детский дом. Дети от акции «Батут» были уж точно на седьмом небе.
Но на очереди – покорение новых вершин. И они выдвигаются на репетицию уже конкурса «Семья года». На генеральном прогоне можно было подсмотреть и за конкурентами.
А мы в промежутках продолжаем срисовывать их портрет идеальной семьи.
Игорь Евтух:
Через 355 дней после рождения Даника у нас родился Мирослав. Саша была долгожданная девочка. Папа очень хотел девочку. Было так: я стою на крыльце жду, выходит акушер-гинеколог, который принимал роды. Я говорю: «Скажите, кто у меня родился?» А врач говорит: «Ребенок родился, я не смотрел». Я говорю: «Как?» Выходит акушерочка и говорит мне: «У вас девочка». Я заплакал, встал на колени, поблагодарил Бога.
У нас единство есть. Захотел кто-то что-то, мы сели, обсудили, идем? Идем!!! Мы едины.
Светлана Евтух:
Мы пользуемся все государственной поддержкой, которая нам положена. Это очень приятно!
После репетиции многодетная семья Сокол в улетном настроении спешит проглотить столичные развлекательные сливки.
Семье из Могилевского Глуска уже 16 лет. В дельфинарии говорим с отцом семейства о их трех китах совместной жизни.
Семья Сокол:
Это взаимоуважение, взаимопонимание и любовь!
Они делают шаг навстречу людям с ограниченными возможностями.
Несколько лет всем составом приезжают в интернат для особенных детей. Так сказать, в топках своих душ они разожги огонек неравнодушия. Своим социальным примером они бросают вызов обществу.
Дмитрий Сокол:
Цель нашего проекта – помочь детям с особенностями психо-физического развития жить в социуме. Забираем детей к себе, приезжаем к ним. Выезжаем на природу, приезжаем к ним. Показываем окружающий мир! В Республике Беларусь более 91 тысячи многодетных семей, мы ничем не выделяемся от них, просто руководствуемся пословицей: «Хочешь быть счастливым – будь!»
А большой семье Петрушко не то, что в селфи, даже в объектив нашей профессиональной камеры трудно всем уместиться. А однажды дочка Лиза пришла из школы и вовсе со слезами, мол, на ИЗО не хватило листочка, чтобы нарисовать всех, ведь их семья из 8 Я.
Неполным составом – у двухлетней малышки тихий час – они вышли на столичный променад. Лейтмотив их семейной сюиты – искусство: от музыки до боевого. Большинство из Петрушко занимается таэквандо. У отца и сына Павла – черный пояс. А Наталья несколько лет назад была удостоена ордена Матери.
Наталья Петрушко:
Я по жизни работаю мамой! Я сама себе думала, что у меня будет не меньше троих детей. У бабушки моей было 9 детей, у мужа бабушки 10 детей и все поколения, что дальше шли, меньше 4 не было…
Александр Петрушко:
Семья и дети – это не то, что хочу, могу, нужно. Это естественно. Мы воспринимаем детей как дар от Бога! Мы едины в одном духе.
Мы с любовью друг друга прощаем, учимся принимать, сносить какие-то недостатки, помогать друг другу. И через это сплочаемся. И это наша основа.
Интрига конкурса разрешилась после жаркого творческого батла и спора жюри. Ведь на сцене итак самые достойные!
В родных Калинковичах победителей встречали с транспарантами и зазубренными речевками! А в окнах многоэтажки, в которой Петрушко получили несколько лет назад жилье от государства, как на наблюдательном пункте заняли позиции соседи.
Надежда Громович, бабушка:
Мы смотрели телевизор целый день, волновались, дед и всю ночь смотрел.
Елена Забавко, одноклассница Павла Петрушко:
Их семья – одна из самых замечательных. Когда мы к ним приходим в гости, это такое тепло. Всегда с улыбками, радостью мы уходим оттуда.
Александр Петрушко:
Это еще раз подтверждение того, что наши духовные принципы правильные.
Пока взволнованное семейство на эмоциональной волне, но уже планируют, куда потратят выигрыш. Мама воплотит свою давнюю мечту – купит швейную машинку и хлебопечку, чтобы в их гнезде всегда за ажуром сшитых портьер было уютно и пахло свежей выпечкой!