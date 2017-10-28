«Я по жизни работаю мамой»: многодетные семьи – о конкурсе, любви и проектах

Сегодня у их дома праздник. Буквально полгорода спешит поздравить лучшую семью Беларуси! Но это будет после…

Стопки сценариев запакованы в чемоданы… В агрогородке Лунно, что на Гродненщие, семья Сидр, что называется, посидит на дорожку и отправится попытаться подтвердить в столицу свой статус – лучшая семья.

А дочка Даша украдкой упаковывает с собой плюшевого медведя-талисмана. На удачу…

Какая она – лучшая семья? Чем измеряется исключительность и в чем их парадигма счастья? Ведь, по сути, каждая семья, в доме которой живет любовь, и есть лучшая.

Сегодня на площадке, которую и в зарубежье принято уже называть мирной – здесь, в самом респектабельном отеле Беларуси, где уже несколько лет контактная группа решает конфликтные вопросы Украины – мило радуются первому снегу малыши. Накануне конкурса все семьи заселились в люксы пяти звезд.

Хоть семью Евтух королевским апартаментами не удивишь, они из Несвижа, все же от шикарного декора перехватывает дыхание.

Пока родители раскладывали вещи, дети уже присмотрели джакузи. Братья с сестрой решают устроить пенную вечеринку.

Игорь и Светлана вместе уже 11 лет. И словно по жизни влюбленные. Спустя годы они все так же трепетно смотрят друг на друга и держатся за руки. Фамильное кольцо Светланы как раз впору супругу.

Игорь Евтух:

Наша судьба была написана еще в ХІХ веке…

Кстати, Евтухи всерьез капнули свои корни и взрастили целое генеалогическое древо. Выяснилось, все началось с деда, приставку «пра» к которому нужно приставить аж 8 раз!

Игорь Евтух:

Нам подарили денежку за победу в областном конкурсе многодетных семей, мы не знали, куда потратить деньги и единогласно решили купить большой батут. Светы приготовила наш любимый фиточай, испекла печенье. Мы подарили кусочек счастья детям. Мы установили батут, и дети прыгали, сколько хотели.

Запал семейства бесконечно искрит. Свою энергетику счастья они привези в местный детский дом. Дети от акции «Батут» были уж точно на седьмом небе.

Но на очереди – покорение новых вершин. И они выдвигаются на репетицию уже конкурса «Семья года». На генеральном прогоне можно было подсмотреть и за конкурентами.

А мы в промежутках продолжаем срисовывать их портрет идеальной семьи.

Игорь Евтух:

Через 355 дней после рождения Даника у нас родился Мирослав. Саша была долгожданная девочка. Папа очень хотел девочку. Было так: я стою на крыльце жду, выходит акушер-гинеколог, который принимал роды. Я говорю: «Скажите, кто у меня родился?» А врач говорит: «Ребенок родился, я не смотрел». Я говорю: «Как?» Выходит акушерочка и говорит мне: «У вас девочка». Я заплакал, встал на колени, поблагодарил Бога.

У нас единство есть. Захотел кто-то что-то, мы сели, обсудили, идем? Идем!!! Мы едины.

Светлана Евтух:

Мы пользуемся все государственной поддержкой, которая нам положена. Это очень приятно!

После репетиции многодетная семья Сокол в улетном настроении спешит проглотить столичные развлекательные сливки.

Семье из Могилевского Глуска уже 16 лет. В дельфинарии говорим с отцом семейства о их трех китах совместной жизни.

Семья Сокол:

Это взаимоуважение, взаимопонимание и любовь!

Они делают шаг навстречу людям с ограниченными возможностями.

Несколько лет всем составом приезжают в интернат для особенных детей. Так сказать, в топках своих душ они разожги огонек неравнодушия. Своим социальным примером они бросают вызов обществу.

Дмитрий Сокол:

Цель нашего проекта – помочь детям с особенностями психо-физического развития жить в социуме. Забираем детей к себе, приезжаем к ним. Выезжаем на природу, приезжаем к ним. Показываем окружающий мир! В Республике Беларусь более 91 тысячи многодетных семей, мы ничем не выделяемся от них, просто руководствуемся пословицей: «Хочешь быть счастливым – будь!»

А большой семье Петрушко не то, что в селфи, даже в объектив нашей профессиональной камеры трудно всем уместиться. А однажды дочка Лиза пришла из школы и вовсе со слезами, мол, на ИЗО не хватило листочка, чтобы нарисовать всех, ведь их семья из 8 Я.

Неполным составом – у двухлетней малышки тихий час – они вышли на столичный променад. Лейтмотив их семейной сюиты – искусство: от музыки до боевого. Большинство из Петрушко занимается таэквандо. У отца и сына Павла – черный пояс. А Наталья несколько лет назад была удостоена ордена Матери.

Наталья Петрушко:

Я по жизни работаю мамой! Я сама себе думала, что у меня будет не меньше троих детей. У бабушки моей было 9 детей, у мужа бабушки 10 детей и все поколения, что дальше шли, меньше 4 не было…

Александр Петрушко:

Семья и дети – это не то, что хочу, могу, нужно. Это естественно. Мы воспринимаем детей как дар от Бога! Мы едины в одном духе.

Мы с любовью друг друга прощаем, учимся принимать, сносить какие-то недостатки, помогать друг другу. И через это сплочаемся. И это наша основа.

Интрига конкурса разрешилась после жаркого творческого батла и спора жюри. Ведь на сцене итак самые достойные!

В родных Калинковичах победителей встречали с транспарантами и зазубренными речевками! А в окнах многоэтажки, в которой Петрушко получили несколько лет назад жилье от государства, как на наблюдательном пункте заняли позиции соседи.

Надежда Громович, бабушка:

Мы смотрели телевизор целый день, волновались, дед и всю ночь смотрел.

Елена Забавко, одноклассница Павла Петрушко:

Их семья – одна из самых замечательных. Когда мы к ним приходим в гости, это такое тепло. Всегда с улыбками, радостью мы уходим оттуда.

Александр Петрушко:

Это еще раз подтверждение того, что наши духовные принципы правильные.

Пока взволнованное семейство на эмоциональной волне, но уже планируют, куда потратят выигрыш. Мама воплотит свою давнюю мечту – купит швейную машинку и хлебопечку, чтобы в их гнезде всегда за ажуром сшитых портьер было уютно и пахло свежей выпечкой!