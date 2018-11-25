Как сделать кредиты на строительство жилья более доступными для белорусов?
Новости Беларуси. Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Такой, казалось бы, простой вопрос, но все-таки с подковыркой. Вообще можно ли уйти от очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий?
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Во главу угла мы ставим, конечно, обеспечение поручения главы государства, которое очень жестко прозвучало. Это обеспечение многодетных семей жильем. В 2017 году мы строили порядка 3 тысяч квартир, то в этом году будет обеспечено 7,5 тысяч квартир. На 2019 год ставим задачу – свыше 10 тысяч квартир.
Кроме того, мы будем максимально предлагать многодетным семьям – это строительство индивидуального жилья, подход, который решает очень много вопросов.
Кроме того, это движение по снижению ставок. Для того, чтобы общие кредиты стали доступными. Тогда человек, независимо от того, в какой степени он нуждается, будет иметь возможность брать доступные кредиты. А мы как строители должны предоставить ему доступное дешевое жилье. Тогда этот вопрос будет решаться эволюционным путем.
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