Как сделать кредиты на строительство жилья более доступными для белорусов?

Новости Беларуси. Можно ли побороть очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий? Интервью с заместителем премьер-министра Владимиром Кухаревым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Такой, казалось бы, простой вопрос, но все-таки с подковыркой. Вообще можно ли уйти от очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий?

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

Во главу угла мы ставим, конечно, обеспечение поручения главы государства, которое очень жестко прозвучало . Это обеспечение многодетных семей жильем. В 2017 году мы строили порядка 3 тысяч квартир, то в этом году будет обеспечено 7,5 тысяч квартир. На 2019 год ставим задачу – свыше 10 тысяч квартир.