«Все струнные задевают струны нашей души». Почему учиться играть на гитаре никогда не поздно?

Юрий Царев, ведущий: Бытует мнение, что музыкальные инструменты, такие как гитара, сейчас не популярны у молодежи, потому что раньше каждый в подъезде имел гитару у себя и выходил на лавку играл, а сейчас вот модно гаджеты. Молодежи интересна игра на гитаре?

Сергей Урывский, гитарист, участник музыкальной группы Flat:

Да, молодежи очень интересна игра на гитаре. Несмотря на время гаджетов, сейчас такое время, когда популярно развиваться, поэтому молодежь сейчас умная, гитару они тоже любят. Плюс гитара – это струнный инструмент, а все струнные задевают струны нашей души. Поэтому гитара не оставляет равнодушными многих людей.

Юрий Царев:

Если взрослый человек захочет научиться играть на гитаре? Многие же хотят, но стесняются. Стоит ли стесняться или нужно переступить через этот порог?

Сергей Урывский:

Не стоит стесняться, надо действовать. Особенно сейчас очень много частных музыкальных школ. Даже 10 лет назад их было в два раза меньше или в три. Сейчас их очень много, и приходят люди всех возрастов – от 7 до 60.