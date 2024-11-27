«Все струнные задевают струны нашей души». Почему учиться играть на гитаре никогда не поздно?
27 ноября многие страны мира отмечают Международный день гитариста.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – гитарист, участник музыкальной группы Flat Сергей Урывский.
Юрий Царев, ведущий:
Бытует мнение, что музыкальные инструменты, такие как гитара, сейчас не популярны у молодежи, потому что раньше каждый в подъезде имел гитару у себя и выходил на лавку играл, а сейчас вот модно гаджеты. Молодежи интересна игра на гитаре?
Сергей Урывский, гитарист, участник музыкальной группы Flat:
Да, молодежи очень интересна игра на гитаре. Несмотря на время гаджетов, сейчас такое время, когда популярно развиваться, поэтому молодежь сейчас умная, гитару они тоже любят. Плюс гитара – это струнный инструмент, а все струнные задевают струны нашей души. Поэтому гитара не оставляет равнодушными многих людей.
Юрий Царев:
Если взрослый человек захочет научиться играть на гитаре? Многие же хотят, но стесняются. Стоит ли стесняться или нужно переступить через этот порог?
Сергей Урывский:
Не стоит стесняться, надо действовать. Особенно сейчас очень много частных музыкальных школ. Даже 10 лет назад их было в два раза меньше или в три. Сейчас их очень много, и приходят люди всех возрастов – от 7 до 60.
Юрий Царев:
Можно ли на гитаре научиться играть самому?
Сергей Урывский:
Научиться на гитаре играть самому можно, но я очень рекомендую все равно прийти или в школу, или к частному педагогу. И таким образом он направит вас, он ваши ошибки какие-то сразу выявит, чтобы вы эти ошибки не совершали потом много-много раз. Он сэкономит ваше время.
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