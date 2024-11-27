В Минске прошёл семинар «Актуальные вопросы работы с обращениями граждан и юридических лиц»

Работа с людьми – сильная сторона нашего государства. Такое мнение высказали участники семинара «Актуальные вопросы работы с обращениями граждан и юрлиц» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Человек и его проблемы всегда были и остаются во главе угла.

Госорганы, руководители предприятий, организаций проводят прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам. Система работы с обращениями граждан выстроена хорошо. Но недоработки все же есть. Задача семинара – обменяться опытом и «закрыть пробелы». Новые форматы позволяют наладить эффективную обратную связь с заявителями. Так, в одном из районов Минска руководители структурных подразделений районной администрации создали общий чат. Сообщают друг другу о недоработках, например, в сфере ЖКХ, чтобы каждый отдел видел проделанную работу и, если необходимо, оперативно подключался к решению вопроса.

Алексей Герасимчик, управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска:

Мы хотели бы поделиться таким опытом, как работа в мессенджерах. Мы создали группу. Принцип работы: любой участник этой группы, видя проблему какую-то, условно, вандальную надпись где-то он обнаружил в ходе своей повседневной работы. Он разместил фотографию. Следом должна появиться фотография, как ответственная служба это устранила. Грубо говоря, мы это восприняли не то что кто-то нам там указывает или перекладывает чью-то работу. Цель – взаимодействие служб по устранению проблем.

Все вопросы, рассмотренные на семинаре, направлены на повышение уровня работы с обращениями граждан. Главное, подчеркивают участники, – подходить к делу без формализма.