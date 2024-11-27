550 световых конструкций! Узнали, как будут украшать Минск к Новому году

Так ли это, спросили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь у начальника производственно-технического отдела унитарного предприятия «Мингорсвет» Евгения Стаселовича.

Уже совсем скоро наши улицы загорятся праздничными огоньками, и дорога на работу, а также в школу, детский сад будут приносить одно удовольствие. А тем более, что городские власти обещали, что в Минске к новогодним праздникам их зажжется еще больше, чем обычно. Только световых фигур в столице установят 210. А новогодние иллюминации, помимо традиционных улиц, появятся еще на 14 новых участках, в том числе на Партизанском проспекте и проспекте Дзержинского.

Евгений Стаселович, начальник производственно-технического отдела унитарного предприятия «Мингорсвет»:

Каждый день наши бригады ремонтируют, восстанавливают, ставят что-то новое. То есть эта работа из года в год продолжается постоянно. Конечно же, к новогодним праздникам мы усиливаемся, добавляем дополнительные силы. То есть если в обычные дни у нас работы 25 человек, то в новогодние праздники мы можем усиливаться и до 100 человек.

Юлия Самусенко, ведущая:

Вы по каким-то канонам наряжаете Минск? Или в целом плюс-минус каждый год одинаковая иллюминация?

Евгений Стаселович:

Мы как раз таки смотрим за трендами, смотрим за соседними столицами, в том числе и Москва, и Петербург, и другие города. И хочу сказать, что мы на хорошем уровне. Сейчас в моде, как и всегда, украшения деревьев, новые цвета, более кислотные, более яркие, различная светодинамика. Мы за этим смотрим, но мы стараемся аккуратно идти вперед. Мы смотрим наш опыт, опыт соседей, и то, что плохо себя показывает в практике, ненадежно, мы стараемся это не использовать.

Юрий Царев, ведущий:

А что за 210 фигур? Есть какие-то новые? Приоткрывайте завесу тайны.

Евгений Стаселович:

На самом деле у нас фигур гораздо больше. Но большая часть установлены в городе постоянно. Это могут быть какие-то цилиндры, объемные конструкции. То есть мы тоже их называем фигурами, но всего у нас 550 таких конструкций.