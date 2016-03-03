«Все сочувствуют, но никто ничего не делает» — жители столичной хрущевки несколько лет борются с соседом-алкоголиком

Пьяницы по жизни хорошие люди. Они успевают пропивать деньги раньше, чем деньги успевают испортить их. Герой этого сюжета испортил жизнь своим соседям — теперь у него есть время пофилософствовать над тем, что деньги такое же зло, как и пьянство. В ЛТП.

В прошлом году обновление коснулось группы домов по улице Кедышко: сразу пять столичных хрущевок пережили капитальный ремонт, утепление и даже слабохудожественную роспись фасада. Но какая бочка меда без роковой ложки дегтя? Жители дома №15 по улице Кедышко жалуются на невыносимую жизнь рядом с маргинальным соседом.

Игорь Соколов:

От него просто кошмар. Именно от этого жильца, от этого Осипова. Невозможно! К нему ходят пьяницы, бомжи.

Я сам лично вышел раз из квартиры, стоит на втором этаже его товарищ и стоит, извиняюсь, и мочится. Я его за шкирку и выкидываю просто с подъезда.

Анна Стайченко:

У нас было несколько пожаров в доме, регулярно. И на Новый год, и еще… От него все время грязь, он все время бутылки собирает, коробки, все ставит в подъезде и оттуда тоже ползет все.

В прошлом ремонтник, Андрей Осипов, около 20 лет живет под гнетом «Зеленого змея» и изрядно угнетает всех живое вокруг. Соседи поговаривают, что раньше Осипов был примерным семьянином, работал и вел цивилизованный образ жизни. Однако после развода мужчина психологически сломался, связался с плохой компанией и, что называется, понеслось.

Игорь Соколов:

Он выпивает, ходит по мусоркам, собирает бутылки и картон. Все приносит сюда. Здесь, в подъезде, у него стоит чемодан и здесь складывает картон. А бутылки он поднимает на третий этаж, начинает их мыть в ванной, а потом раскатывает какую-то ткань и по полу их катает, то есть грохот такой стоит.

Игорь Соколов уже много лет терпит выходки скандального соседа сверху:

алкоголик Андрей Осипов регулярно затапливает соседей и самозабвенно сжигает собственную квартиру, которая, к слову, всегда открыта для гостей.

Игорь Соколов:

Квартира открыта. Она не закрывается никогда. Конечно, там ничего не возьмешь, кроме тараканов, но мало ли… Пойдемте, посмотрим…

Одни, уходя, оставляют после себя добрую память, другие – наследство… Андрей Осипов оставил сотни тушек тараканов и выжженные стены. Причем пламя страстей охватило и личную жизнь столичного любителя плодово-ягодной продукции: недавно Осипов подрался с возлюбленной, и та случайно проломила ему голову. Теперь пара реабилитируется в ЛТП. Квартира в центре столицы тем временем пустует. Сюда может попасть любой. Но, похоже, даже бездомный откажется от такой вписки.

Игорь Соколов:

Драки постоянно, пьянки постоянно, бутылки пошли насобирали, бутылки сдали, взяли пойло, напились и начинаются драки. У меня здесь заявлений штук 15, наверное, когда я вызывал милицию. У меня все записано здесь, я все документы вам предоставил. Посмотрите, это он так живет ежедневно – тараканы на столе!

Терпимость и толерантность, безусловно, полезные качества. Но не стоит забывать, что личная свобода заканчивается на кончике носа другого человека. Последние несколько лет активисты столичной хрущевки пытаются справиться с горе-соседом и, если не исправить Осипова, то изолировать алкоголика с помощью милиции и ЖЭС.

Игорь Соколов:

Все мне сочувствуют, говорят: «Да, это ужас: тараканы, мыши, клопы. Все сочувствуют, но никто ничего не делает. То есть, как головой в стенку упираюсь, и все бесполезно. Я не знаю, что можно сделать, как решить вопрос, чтобы или убрали его, или навели порядок в комнате.

Валентина Соколова:

Много раз обращались мы в милицию. Милиция нас выслушивала, все записывала и на этом все заканчивалось. И я сделала такой вывод, что наша милиция к этим пьяницам относятся очень лояльно. Как я всегда выражаюсь: на Вы и с большой буквы.

Когда совесть молчит, а просьбы остаются без внимания, ситуацию может вытянуть длинная рука закона. Управа на неблагополучных соседей таится в административном Кодексе Республики Беларусь.

Марина Авсянникова, адвокат:

Есть непосредственная статья, называется «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 21.16. Наказание связано здесь больше с материальным ущербом – штрафы предусмотрены всего лишь, но для кого-то это тоже является существенным.

Стоит обратить внимание, что три и более административных привлечения в год – это серьезная заявка на выселение из квартиры. Но здесь многое зависит от статуса маргинала: собственник ли он или наниматель жилища.

Соседям, людям не имеющим отношения к имуществу алкоголика, нужно взаимодействовать с милицией, ЖЭС и администрацией района, чтобы собрать документы и подать в суд по статье 21.16, либо другим статьям, доказывающим аморальное и асоциальное поведение соседа. Истцом в этом случае выступает администрация, а на выселение может понадобиться не один год.

Марина Авсянникова, адвокат:

Его выселить на улицу нельзя. Ему все равно предоставят другое жилое помещение, но которое не таких потребительских качеств, как ранее занимаемое, может быть предоставлено в другом населенном пункте. После публичных торгов, задолженность либо расходы, которые необходимы на восстановление жилого помещения, будут с этой суммы удержана, порядок установлен.

Гораздо проще изолировать алкоголика родственникам. И заметим, что бывшая супруга и сын Андрея Осипова уже занялись вопросом выселения социально опустившегося главы семейства. А значит, есть шанс, что вскоре гром бутылок из квартиры №30 навсегда стихнет.

Наркологи признают, что после отбытия срока в ЛТП перестают пить всего пять процентов. Гражданину Осипову придется находиться в профилактории еще почти полгода, поэтому соседи какое-то время могут спать спокойно... Летом Андрей вернется в родные пенаты... Если, конечно, до этого родственники его не выселят.