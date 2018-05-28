«И в тур не поедем, и деньги не вернём, и ещё должны останемся»: турфирма требовала штраф 600 евро с человека за отказ

Новости Беларуси. Герои этого сюжета планировали провести три дня в Турции. Почему не получилось, расскажет Ольга Пискарева в программе «Добро пожаловаться». Хорошее туристическое агентство в разгар отпусков можно сравнить с праздничным. Его сотрудники помогают сопоставить ожидания с расходами и получить от отдыха максимум удовольствия. Недобросовестные же работники сферы туризма могут завести вас за ваши деньги в такие черные дыры туристических галактик, о существовании которых вы и не подозревали. А бывает и так, что сама жизнь, невзирая на купленные билеты и собранные чемоданы, рушит все планы на долгожданный отпуск.

В конце апреля Юлия Махмудова вместе с супругом приобрела дорогостоящую путёвку в Турцию всего на три дня за 2300 рублей. Внесла предоплату 550 рублей и уже представляла, как нежится на пляже, но тут заболел ребёнок.

Юлия Махмудова, минчанка:

Приняли решение в связи с болезнью ребёнка и сложной жизненной ситуацией, не ехать в этот тур.

И уведомили турфирму 30 апреля, что мы в тур не поедем. Супруги направили в офис фирмы заказное письмо, в котором попросили расторгнуть договор. Дополнительно сообщили о своём решении ещё и по телефону. Сотрудники фирмы в положение супругов войти не посчитали нужным и прислали гневное послание. Где выставили огромный счет под видом штрафных санкций. Юлия Махмудова:

Сказали, что вернуть деньги нам не могут, а могут только выставить штрафные санкции 600 евро с человека, в связи с тем, что мы забронировали заранее. То есть мы и в тур не поедем, и деньги не вернём, и ещё должны останемся. Потребителям необходимо знать: отдельные туристические компании намеренно вводят туристов в заблуждение при заключении договора и акцентируют внимание на неких штрафах в договоре. Их вам якобы выставят при возможном отказе от тура. Однако Законом о защите прав потребителя и гражданским законодательством ответственность туриста за отказ от исполнения договора не предусмотрена. А значит подобные санкции – незаконны.

Ольга Иващенко, юрист:

Потребитель имеет право расторгнуть договор на оказание туристических услуг с выплатой исполнителю фактически-понесённых затрат. С условием, что исполнителем эти затраты будут подтверждены в письменной форме. Если требования не будут удовлетворены, можно идти в суд.

Иными словами, в случае отказа от тура, клиент не обязан оплачивать пеню, или штраф. Только возместить фирме фактические затраты.

Последние должны быть подтверждены документально. То есть надо отчитаться за каждую скрепочку и бланки. Чтобы Юлия Махмудова не погрязла в море бумажной волокиты и несуществующих штрафах, мы обратились за разъяснениями в туристическую фирму.

Светлана Кажуро, представитель туристической фирмы:

Пришлось приложить максимум усилий, чтобы ситуация сложилась для туриста положительно. Так как до вылета времени оставалось достаточно много, этот тур был реализован.