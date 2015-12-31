Письма Деду Морозу: откуда пошла традиция их писать и в чем польза этой процедуры

В глубине души каждого из нас живет ребенок. Это он верит в то, что Дед Мороз придет и все желания сбудутся. Именно Новый год возвращает нас в детство.

Наверное, каждый ребенок хоть раз писал письмо Деду Морозу, которое начинается со слов «Дорогой Дедушка Мороз».

Есть две версии появления традиции писать письма Деду Морозу. Согласно первой, в основе лежит славянский рождественский обряд, когда люди писали самые сокровенные желания в рождественский Сочельник и ровно в полночь сжигали записку.

В нашей стране Новый год со временем приобрел большую значимость и традиция постепенно трансформировалась в письма главному герою новогодней ночи, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

По другой версии, эта традиция пришла к нам из Америки. Когда жители США начали переписываться с главным по новогодним праздникам, точно не известно, но уже в 1889 году известный художник Томас Наст нарисовал Санта Клауса, читающего детские письма.

Детские психологи утверждают, что писать письма Деду Морозу – полезное занятие. Важно научить ребенка писать о себе. Так малыш научится анализировать свое поведение. Пусть ребенок напишет о том, кто его друзья, что он любит, не любит, почему он огорчается и из-за чего чаще всего радуется. Обязательно нужно объяснить ребенку, что просить подарки он может только после того, как расскажет о своих достижениях. Так появится ощущение, что подарки он заслужил.

Если в этом году вы так и не решились написать письмо главному волшебнику новогодней ночи, не отчаивайтесь – у вас впереди еще целых 366 дней до следующего Нового года.