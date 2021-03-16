«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве

Новости Беларуси. Социальная ответственность бизнеса. В Могилеве международная IT-компания восстановила спортзал для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации появились новые классы, старый зал для физкультуры уже не вмещал всех желающих.

Сотрудники центра долго думали, где можно организовать новое пространство для занятий спортом. Помещение бывшей прачечной получило новое предназначение, а друзья из IT-сферы помогли сделать капитальный ремонт в короткие сроки.

Елена Мозоловская, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Все радостные, все счастливые, все довольные. Конечно же, это занятие достаточно трудоемкое, потому что в его реализации участвуют и учитель-дефектолог, и воспитатель, и помощник воспитателя. Зато дети получают и удовольствие, и действенную коррекционную помощь по итогам этого занятия.

Андрей Новиков, инженер-программист IT-компании:

Почему мы еще это делаем? Это большое подспорье для людей, которые желают помогать другим людям. Потому что несмотря на то, что мы IT-сфера и считаемся достаточно обеспеченными, это не всегда соответствует такому стереотипу. Не всегда отдельные работники компаний могут себе позволить благотворительность какого-то высокого уровня. А вот в рамках компании, особенно когда она организует это, это уже становится легче.

Эта компания уже не первый раз помогает могилевскому центру. Ранее айтишники подарили каждому ребенку планшеты со специальными приложениями. Гаджеты активно используют на занятиях.