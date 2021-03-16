Прямой эфир

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве

16 марта 2021 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Социальная ответственность бизнеса. В Могилеве международная IT-компания восстановила спортзал для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации появились новые классы, старый зал для физкультуры уже не вмещал всех желающих.

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве-1

Сотрудники центра долго думали, где можно организовать новое пространство для занятий спортом. Помещение бывшей прачечной получило новое предназначение, а друзья из IT-сферы помогли сделать капитальный ремонт в короткие сроки.

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве-4

Елена Мозоловская, директор Могилевского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
Все радостные, все счастливые, все довольные. Конечно же, это занятие достаточно трудоемкое, потому что в его реализации участвуют и учитель-дефектолог, и воспитатель, и помощник воспитателя. Зато дети получают и удовольствие, и действенную коррекционную помощь по итогам этого занятия.

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве-7

Андрей Новиков, инженер-программист IT-компании:
Почему мы еще это делаем? Это большое подспорье для людей, которые желают помогать другим людям. Потому что несмотря на то, что мы IT-сфера и считаемся достаточно обеспеченными, это не всегда соответствует такому стереотипу. Не всегда отдельные работники компаний могут себе позволить благотворительность какого-то высокого уровня. А вот в рамках компании, особенно когда она организует это, это уже становится легче.

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве-10

Эта компания уже не первый раз помогает могилевскому центру. Ранее айтишники подарили каждому ребенку планшеты со специальными приложениями. Гаджеты активно используют на занятиях.

«Все счастливые, все довольные». IT-компания восстановила спортзал для особенных детей в Могилёве-13

Отметим, что в областном коррекционном центре учатся дети со всего региона.

# Особенные дети # общество # Елена Мозоловская # Андрей Новиков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Задачи готовы выполнять». На полигоне Осиповичском проходит полевой выход артиллеристов 120-й механизированной бригады
16 марта 2021 06:30

«Задачи готовы выполнять». На полигоне Осиповичском проходит полевой выход артиллеристов 120-й механизированной бригады

ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы
15 марта 2021 21:44

ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон
15 марта 2021 21:40

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон