«Задачи готовы выполнять». На полигоне Осиповичском проходит полевой выход артиллеристов 120-й механизированной бригады

Новости Беларуси. Полевой выход с боевыми пусками. На полигоне Осиповичском артиллеристы 120-й механизированной бригады оттачивают профессиональное мастерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цели поражают из реактивных систем залпового огня «БелГрад». Эта боевая машина эффективна против живой силы, военной техники, артиллерийских и минометных батарей, а также пунктов управления на расстоянии до 21 километра.

За 20 секунд она накрывает территории площадью в 145 тысяч квадратных метров.

Павел Федоров, начальник артиллерии механизированной бригады:

На данный момент у нас проводится слаживание артиллерийских батарей. Пиком слаживания являются контрольные занятия с батареями, с боевой стрельбой. Сегодня у нас проводилось контрольное занятие с реактивной артиллерийской батареей. Все задачи выполнены на хорошо. Будем еще улучшать результат. Слаженность прошла, батареи управляемые, задачи готовы выполнять в составе батареи. Впереди контрольные занятия с дивизионами.

Артиллерист всегда куется здесь, в поле, на боевой стрельбе, на огневых позициях, на командно-наблюдательных пунктах. Здесь у нас и рождаются новые молодые артиллеристы, настоящие артиллеристы.