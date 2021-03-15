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Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон

15 марта 2021 21:40
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Новости Беларуси. Лучшим учащимся Центрального района вручили паспорта гражданина Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон-1

Эти ребята свою активную гражданскую позицию продемонстрировали личными достижениями в учебе, науке, творчестве, спорте, различных патриотических, благотворительных и других социальных проектах. На встрече школьников познакомили с историей принятия, особенностями и ролью Основного закона в судьбе общества и государства. Среди участников и работающая молодежь – победители районного конкурса «Лучший молодой специалист».

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон-4

Евгения Антонович, ученица гимназии № 16:
Это главный документ нашей страны. И это очень волнительно и приятно – получать и участвовать в таком мероприятии. Я являюсь участницей различных олимпиад и конкурсов, проходящих в нашей республике.

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон-7

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Такой момент, который запомнится ребятам надолго. Это дает почувствовать каждому гражданину и каждому молодому человеку себя частью одного целого и частью нашего общества.

Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон-10

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для каждого гражданина Конституция начинает действовать с момента его рождения. Даже его право рождения, охрана материнства, детства это тоже положения Конституции. Поэтому тот, кто будет строить свою жизнь, конечно, должен знать, что его защищает Основной закон. Он должен следовать этому закону, в нем не только права, но и обязанности. И сегодня праздник очень важный, поскольку государство всегда строит свою политику и свои приоритеты выстраивает в соответствии с Основным законом, Конституцией.

# Конституция # общество # Евгения Антонович # Дмитрий Петруша # Светлана Любецкая # Фотофакт

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