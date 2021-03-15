Светлана Любецкая: тот, кто будет строить свою жизнь, должен знать, что его защищает Основной закон

Новости Беларуси. Лучшим учащимся Центрального района вручили паспорта гражданина Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшим учащимся Центрального района вручили паспорта гражданина Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Эти ребята свою активную гражданскую позицию продемонстрировали личными достижениями в учебе, науке, творчестве, спорте, различных патриотических, благотворительных и других социальных проектах. На встрече школьников познакомили с историей принятия, особенностями и ролью Основного закона в судьбе общества и государства. Среди участников и работающая молодежь – победители районного конкурса «Лучший молодой специалист».
Евгения Антонович, ученица гимназии № 16:
Это главный документ нашей страны. И это очень волнительно и приятно – получать и участвовать в таком мероприятии. Я являюсь участницей различных олимпиад и конкурсов, проходящих в нашей республике.
Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района:
Такой момент, который запомнится ребятам надолго. Это дает почувствовать каждому гражданину и каждому молодому человеку себя частью одного целого и частью нашего общества.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для каждого гражданина Конституция начинает действовать с момента его рождения. Даже его право рождения, охрана материнства, детства – это тоже положения Конституции. Поэтому тот, кто будет строить свою жизнь, конечно, должен знать, что его защищает Основной закон. Он должен следовать этому закону, в нем не только права, но и обязанности. И сегодня праздник очень важный, поскольку государство всегда строит свою политику и свои приоритеты выстраивает в соответствии с Основным законом, Конституцией.