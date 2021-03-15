ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы

Новости Беларуси. Страшная авария под Крупками: на трассе М1 столкнулись легковое авто и грузовой фургон. Водители погибли на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Массовое ДТП произошло и под Заславлем. Столкнулись пять машин, погибла 50-летняя водитель. Выходные также не обошлись без происшествий. За три дня, включая пятницу, 12 марта, сводка пополнилась восемью авариями с пострадавшими. Два человека погибли, 15 получили травмы. Также случилось 145 мелких ДТП. Подробный разбор в материале Вероники Сайко.