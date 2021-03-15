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ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы

15 марта 2021 21:44
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Новости Беларуси. Страшная авария под Крупками: на трассе М1 столкнулись легковое авто и грузовой фургон. Водители погибли на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы -1

Массовое ДТП произошло и под Заславлем. Столкнулись пять машин, погибла 50-летняя водитель. Выходные также не обошлись без происшествий. За три дня, включая пятницу, 12 марта, сводка пополнилась восемью авариями с пострадавшими. Два человека погибли, 15 получили травмы. Также случилось 145 мелких ДТП.

Подробный разбор в материале Вероники Сайко.

ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы -4

Вероника Сайко, корреспондент:
До конца следующей недели на дорогах региона будут работать 9 камер контроля скорости. Разместились они в основном на крупных трассах. И, надо сказать, дополнительный контроль нашим водителям нужен. Подтверждает это статистика за выходные.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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