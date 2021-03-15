ДТП в Минской области: за три дня погибли два человека, 15 получили травмы

Новости Беларуси. Страшная авария под Крупками: на трассе М1 столкнулись легковое авто и грузовой фургон. Водители погибли на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Страшная авария под Крупками: на трассе М1 столкнулись легковое авто и грузовой фургон. Водители погибли на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Массовое ДТП произошло и под Заславлем. Столкнулись пять машин, погибла 50-летняя водитель. Выходные также не обошлись без происшествий. За три дня, включая пятницу, 12 марта, сводка пополнилась восемью авариями с пострадавшими. Два человека погибли, 15 получили травмы. Также случилось 145 мелких ДТП.
Подробный разбор в материале Вероники Сайко.
Вероника Сайко, корреспондент:
До конца следующей недели на дорогах региона будут работать 9 камер контроля скорости. Разместились они в основном на крупных трассах. И, надо сказать, дополнительный контроль нашим водителям нужен. Подтверждает это статистика за выходные.
Подробнее смотрите в видеоматериале.