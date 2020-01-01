101 год БССР. Какие события стояли у истоков белорусской государственности

Новости Беларуси. Новогодняя ночь стала для нашей страны чем-то большим, нежели очередной гранью двух лет. 101 год назад, 1 января 1919 года, была официально провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это событие заложило историческую основу для нынешней суверенной Беларуси. Республика стояла у истоков создания ООН, именно в годы БССР был сформирован промышленный и научный потенциалы. Созданы десятки предприятий, которые и сегодня работают на имидж и экономику государства.

Именно в период БССР был заложен прочный общественно-политический, экономический и культурный фундаменты белорусской национальной государственности, который выдержал испытание временем, создал надежную основу строительства уже независимой Беларуси.