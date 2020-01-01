Здоровая инициатива. Как прошёл «Пробег трезвости» в Минске 1 января 2020-го

Новости Беларуси. Забег трезвости в первый день 2020 года собрал несколько десятков минчан возле Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перекрывать улицы для мероприятия не пришлось – маршрут проходил по тротуарам вдоль реки Свислочь.

Участником марафона мог стать каждый и тем самым продемонстрировать приверженность трезвому образу жизни. Марафонцам предлагались дистанции на 2,2 и 4,4 километра. Такие забеги проходят уже не первый год и не только в столице, но и в других областных городах.

Денис Правин, участник:

Не могли не поддержать эту очень полезную инициативу – встретить Новый год, чтобы также его провести в здравом уме и трезвом рассудке, в ясном сознании и в хорошем настроении.

Вероника Моисеева, участница:

Традиция, уже третий год участвую в новогоднем забеге в саму ночь. Полчаса старого года и полчаса нового года мы проводим в процессе бега.