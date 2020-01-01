«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси
Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. В Бресте год открыла также девчонка. Она родилась в 2 часа 15 минут весом почти 4 килограмма и ростом 53 см. Родители назвали ее Анастасией.
Лидия Обиход, мама:
Я была настроена на 24, 25 декабря, Рождество, а тут получилось на другой праздник – на 1 января. Папа у нас кинулся собирать кроватку в новогоднюю ночь. Все счастливы, довольны, что девочка-красавица появилась.
Инна Лопыко, мама:
Нам ставили 31 декабря приблизительную дату родов. Так как первый ребенок пунктуальный, то и второй тоже пунктуальный. Родился также 31 декабря. Родились мы в 10:40.
Я очень счастлива! Что может быть лучше, как получить под Новый год, когда такой маленький кулечек счастья у тебя на руках?
Новогодние – это и родившиеся 31 декабря. Появился на свет в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – говорят и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.