«Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси

Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. В Бресте год открыла также девчонка. Она родилась в 2 часа 15 минут весом почти 4 килограмма и ростом 53 см. Родители назвали ее Анастасией.

Лидия Обиход, мама:

Я была настроена на 24, 25 декабря, Рождество, а тут получилось на другой праздник – на 1 января. Папа у нас кинулся собирать кроватку в новогоднюю ночь. Все счастливы, довольны, что девочка-красавица появилась.