«К себе нежно» – бестселлер белорусского автора. В чём уникальность этой книги?

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
«К себе нежно» – бестселлер белорусского автора Ольги Примаченко. Книга-медитация, которая призывает к внутреннему разговору.
Анна Бедрицкая, психолог:
В этом хаосе жизни, в круговороте бесконечных дел и в условиях той жизни, которая происходит с нами, бесконечно меняется. Мы забываем про себя, про свои чувства. Нам кажется, что с нами не все в порядке. И действительно, правда, в школе нас этому не учили. Нас учили химии, биологии, географии, но нас не учили, как заботиться о себе, как помогать себе в тревожных, порой непонятных жизненных обстоятельствах. Поэтому сегодня как психолог я очень рекомендую вот эту вот книгу. Очень важно понимать, что если вас раздражают другие люди, это означает, что вы не принимаете себя. Это вы себя без конца критикуете и раздражаетесь от самой себя. Поэтому это руководство к действию. Так называемый отпуск по уходу за собой случится с вами, когда вы возьмете в руки эту книгу.
Автор книги говорит о принятии своих чувств, важности бережного отношения к себе и расставления приоритетов и границ.
Анна Бедрицкая:
Почему я как психолог ее рекомендую? Потому что она действительно заменит десятки походов к психологу. Ведь сама ценность, сама оценка и любовь к себе – это фундамент для успеха во всех сферах жизни, и на работе, и в семье, и в отношениях, и в духовности, и в саморазвитии. Поэтому книга научит вас обращаться к себе «я – моя хорошая». Эта книга научит вас доверять себе. Эта книга расскажет вам о том, что ваши чувства все нормальные и хорошие. Это книга говорит нам о том, что один плохой день не означает плохую жизнь.