«К себе нежно» – бестселлер белорусского автора. В чём уникальность этой книги?

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид». «К себе нежно» – бестселлер белорусского автора Ольги Примаченко. Книга-медитация, которая призывает к внутреннему разговору.

Анна Бедрицкая, психолог:

В этом хаосе жизни, в круговороте бесконечных дел и в условиях той жизни, которая происходит с нами, бесконечно меняется. Мы забываем про себя, про свои чувства. Нам кажется, что с нами не все в порядке. И действительно, правда, в школе нас этому не учили. Нас учили химии, биологии, географии, но нас не учили, как заботиться о себе, как помогать себе в тревожных, порой непонятных жизненных обстоятельствах. Поэтому сегодня как психолог я очень рекомендую вот эту вот книгу. Очень важно понимать, что если вас раздражают другие люди, это означает, что вы не принимаете себя. Это вы себя без конца критикуете и раздражаетесь от самой себя. Поэтому это руководство к действию. Так называемый отпуск по уходу за собой случится с вами, когда вы возьмете в руки эту книгу. Автор книги говорит о принятии своих чувств, важности бережного отношения к себе и расставления приоритетов и границ.