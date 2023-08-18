Прямой эфир

Беларусь и Россия подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

18 августа 2023 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В рамках выполнения Союзной программы в пятницу, 18 августа, в российской столице подписано соглашение о международных автомобильных перевозках между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Об этом информирует Министерство транспорта и коммуникаций РБ.

Документ подписан руководителями профильных ведомств Беларуси и России.

Сообщается, что после его подписания появится возможность выполнять каботажные автоперевозки грузов по российской территории при выполнении определенных соглашением условий. Также планируется к 1 января будущего года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

# Союзное государство # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области
18 августа 2023 13:51

Намолот свыше 1,5 млн тонн. 5% от площади зерновых осталось убрать в Минской области

«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования
18 августа 2023 13:32

«Все меры до сих пор не приняты». КГК о проблемных вопросах в сфере образования

В «Каменном Логе» возросло количество грузовиков – ГПК
18 августа 2023 12:10

В «Каменном Логе» возросло количество грузовиков – ГПК