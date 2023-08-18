Беларусь и Россия подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

В рамках выполнения Союзной программы в пятницу, 18 августа, в российской столице подписано соглашение о международных автомобильных перевозках между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Об этом информирует Министерство транспорта и коммуникаций РБ.

Документ подписан руководителями профильных ведомств Беларуси и России.

Сообщается, что после его подписания появится возможность выполнять каботажные автоперевозки грузов по российской территории при выполнении определенных соглашением условий. Также планируется к 1 января будущего года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.