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«Белая Русь – медикам». Белорусские врачи стали участниками благотворительной акции

12 июня 2023 14:21
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Новости Беларуси. Совсем скоро профессиональный праздник отметят белорусские врачи. Уже сейчас лучшие из них становятся участниками акции «Белая Русь – медикам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь – медикам». Белорусские врачи стали участниками благотворительной акции-1

Она зародилась в непростые времена пандемии. Тогда это была еще одна мера поддержки работников здравоохранения, а теперь поощряют тех, кто демонстрирует самые высокие результаты как в научной, так и практической деятельности. Среди награжденных – те, кто реализовал многие социальные проекты, проявил себя не только с профессиональной стороны, но на общественном поприще. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

«Белая Русь – медикам». Белорусские врачи стали участниками благотворительной акции-4

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
За показатели в работе, за активную жизненную позицию, за те мероприятия, которые проводятся в коллективах, за сплочение коллективов, просто за работу. Начиная от, можно сказать, санитарки и заканчивая главным врачом. Потому что нет таких звеньев, которые не были бы важны в обеспечении лечебно-диагностического процесса.

«Белая Русь – медикам». Белорусские врачи стали участниками благотворительной акции-7

Ольга Есманчик, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:
Данное мероприятие, взаимодействие с этой общественной организацией вызывает у нас уверенность в завтрашнем дне, в единении нашей республики и в становлении ее, в развитии, в процветании.

В общественное объединение «Белая Русь» входят около 8 тысяч медработников, и с каждым годом их становится больше.

# Белая Русь # общество # Ольга Есманчик # Фотофакт

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