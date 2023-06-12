«Белая Русь – медикам». Белорусские врачи стали участниками благотворительной акции

Новости Беларуси. Совсем скоро профессиональный праздник отметят белорусские врачи. Уже сейчас лучшие из них становятся участниками акции «Белая Русь – медикам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она зародилась в непростые времена пандемии. Тогда это была еще одна мера поддержки работников здравоохранения, а теперь поощряют тех, кто демонстрирует самые высокие результаты как в научной, так и практической деятельности. Среди награжденных – те, кто реализовал многие социальные проекты, проявил себя не только с профессиональной стороны, но на общественном поприще. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома: За показатели в работе, за активную жизненную позицию, за те мероприятия, которые проводятся в коллективах, за сплочение коллективов, просто за работу. Начиная от, можно сказать, санитарки и заканчивая главным врачом. Потому что нет таких звеньев, которые не были бы важны в обеспечении лечебно-диагностического процесса.

Ольга Есманчик, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Данное мероприятие, взаимодействие с этой общественной организацией вызывает у нас уверенность в завтрашнем дне, в единении нашей республики и в становлении ее, в развитии, в процветании.

В общественное объединение «Белая Русь» входят около 8 тысяч медработников, и с каждым годом их становится больше.