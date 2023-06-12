Минские школы примут около 23 тысяч первоклассников. Какие документы должны собрать родители?

Новости Беларуси. Около 23 тысяч детей впервые сядут за парты минских школ в новом учебном году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Учреждения общего среднего образования начали принимать документы в первые классы.

В каждом районе Минска созданы специальные комиссии. Подать документы для зачисления детей, проживающих в микрорайоне школы, можно до 15 августа. Для этого родители будущего первоклассника должны предоставить заявление на имя директора, свидетельство о рождении ребенка, справку о здоровье и, при наличии, заключение коррекционно-развивающего центра о программе обучения.

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Комитет по образованию объехал учреждения образования всех районов Минска. И с уверенностью мы можем сказать, что приемная кампания началась спокойно. Все условия для законных представителей организованы. Вся информация, та, которая должна быть расположена не только на сайтах учреждения образования, но и на стендах каждого учреждения образования, имеется. Председателем комитета по образованию внесено предложение о продлении времени работы комиссии до 20:00 с учетом удобства законных представителей.