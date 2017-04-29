«Все работы хороши – выбирай на вкус»: как формируются рабочие династии и где трудится единственный в стране фонарщик

Первомай близится! Нынче этот праздник отмечают с меньшим пафосом, чем в былые, советские, времена, но тема труда такая непростая и, как показывает жизнь, очень актуальная. Хорошую работу всегда было непросто найти. А сегодня тем более. Вакансий, вроде бы, немало, но заполнять их неработающие белорусы не рвутся. Сегодня, к примеру, в Гомеле прошла ярмарка вакансий, но, как рассказывали очевидцы, очередь там не выстроилась.

Накануне Дня труда хочется все-таки романтизировать тему, как сделал это в свое время Маяковский в стихотворении «Кем быть»: «Все работы хороши – выбирай на вкус!» Современная интерпретация в сюжете Алексея Волкова.

Про таких Джон Леннон пел: герои рабочего класса. И эта проходная тракторного завода для семьи Холодинских – сродни профессиональному генеалогическому древу. Первый представитель династии, ветеран Великой Отечественной, ступил на территорию в 1952 году, и с тех пор уже четыре поколения наработали профессионального стажа на 111 лет. И хотя Анатолий вышел на пенсию, об ударных деньках на заводе вспоминает с ностальгией.

Анатолий Холодинский, ветеран труда Минского тракторного завода:

Так бы я работал с удовольствием, мне работа нравится на заводе. Я чувствовал себя здесь именно на своем месте.

Роман Холодинский – главный продолжатель семейного дела.

Роман Холодинский, мастер цеха Минского тракторного завода:

Я очень горжусь тем, что продолжаю династию своих родителей, бабушек, дедушек.

На заводе 18 лет – половину жизни. И пойти по стопам отца решил не из-за семейных уз.

Роман Холодинский, мастер цеха Минского тракторного завода:

Пришел сюда, потому что было стремление к технике в первую очередь. Искусственный интеллект, конечно, может управлять роботами, но это помощник просто. А человек – это исполнитель, который производит вот это вот.

Павел Литвинко, руководитель стартап-компании:

Да, исчезнет много рутинных каких-то профессий, где человеку фактически не требуется какого специального образования, но вместе с тем появятся новые рабочие места, которые будут связаны с тем, чтобы делать какую-то более креативную работу.

«Мама, я – айтишник». Эту фразу Павел произнес еще будучи школьником. А теперь он успешный стартапер, для которого развитие как раз искусственного интеллекта – хлеб. Впрочем, и адепт цифровых технологий уверен: противостояние «люди-машины» – не более, чем сценарий для блокбастера. И при правильном подходе, уверяет стартапер, работа с мышкой, клавиатурой и бесконечными строками кода может открыть романтическую сторону профессии.

Павел Литвинко, руководитель стартап-компании:

Постоянно двигаешься, изучаешь новые технологии, которые для кого-то могут показаться волшебством и магией, но ты знаешь, как их можно использовать, как их можно применить.

А вот к этому компьютерам точно еще долго не подобраться – здесь нужна душа. Они пришли к нам из царской России. И профессия, позабытая в веке 20-м, за последние годы в Беларуси возродилась словно феникс – брадобреи, или барберы, несут традиции прошлого как в инструментах, так и в деловом подходе.

Роман Маланчик, брадобрей:

Традиционно, да, только мужчины мастера, потому что это мужской клуб – мужчины приходят, разговаривают на мужские темы, поэтому доступа женщинам сюда особо нет.

А здесь подтверждают брутальность не бородой, а делом. Вдобавок спецовка – что форма супергероя. Уже три десятка лет Александр Чертков укрощает раскаленный металл, cчитай, голыми руками. Каждый день на работе он в прямом смысле жжет – до двух тонн кипящей лавы. Летящие искры, температура почти полторы тысячи градусов – суровые мужчины укрощают подобную опасность с легким прищуром и нескрываемым удовольствием.

Александр Чертков, заливщик металла могилевского филиала Белорусского металлургического завода:

Бывали ожоги рук, здесь было сильно обожжено, но сейчас ничего нет – прошло все. А так в основном куда попадет металл.

Свою работу подвигом сам властелин чугунных колец не считает, однако близкие долгое время к его профессиональной страсти относились как минимум с опаской – сталь закалялась не только в цехах могилевского завода, но и в семье Александра.

Александр Чертков, заливщик металла могилевского филиала Белорусского металлургического завода:

Раньше жена говорила уходить. Не надо денег, ничего. А сейчас уже привыкли все, как-то относятся по-другому.

И если работа Александра поистине героическая, то Виктор Кирисюк – настоящий профессиональный артефакт эпохи – фонарщик. Человека с таким призванием не было в Бресте уже 100 лет. Да и в стране он единственный.

Виктор Кирисюк, фонарщик:

Человек, который дарит людям свет, он приносит счастье и удачу. Нельзя опаздывать. В любое время – дождь снег, ветер – надо зажечь. Сложности бывают, когда ветер, плохо зажигается.

А профессии, востребованные сегодня, иногда поражают требованием к соискателю. Так, строительная компания пыталась найти человека, у которого главное качество…

Марина Дегтярева, руководитель управления организации развития группы строительных компаний:

Кандидаты у нас проходили испытания на занудство, где мы им дали возможность покопаться в реальной квартире и понять, насколько я дотошен и смогу ли я найти все то, что было спрятано нами.

Вот и правда получается, что все работы хороши – выбирай любую. Будь-то производство техники, создание приложений, выплавка стали. Все наши герои любят то, что они делают. Но есть еще одна интересная профессия, которая позволяет об этом рассказывать вам, – репортер.