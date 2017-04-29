Неожиданный конфликт: Эдуард Ханок запрещает Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской исполнять композиции его авторства

Соответствующий документ он направил в Министерство культуры. Речь идет о пяти хитах: «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы».

По его словам, шлягеры исполнялись и исполняются безвозмездно. Не считая авторских отчислений. А в соответствии с законом об авторских правах 2011 года, композитор имеет право на дополнительные деньги.

Ханок намерен подать в суд на коллег,

если ситуацию не удастся урегулировать мирно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Это не конфликт, это принципиальный вопрос – уважения к авторским правам. Эти люди работали без договора, они обязаны были позаботится об этом. они заигрались. Пусть суд разберётся. Если суд скажет, что я не прав, я соглашусь. Но я создам прецедент, для меня это принципиально важно.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

Есть законы, есть ещё и чисто человеческий фактор. Это мне кажется самое важное. Может быть, это какой-то порыв недовольства у Эдика чем-то. Дай бог, чтобы все это, как говорится, устаканилось и чтобы опять эти песни звучали.

Мы следим за развитием ситуации. Все нюансы возникшего конфликта – уже 30 апреля. В эти минуты мои коллеги готовят ток-шоу «Что происходит», которое будет посвящено теме авторских прав. Программа выйдет в эфир в 21:30 на телеканале РТР-Беларусь.