От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?
Новости Беларуси. Роботы, мобильные приложения и лечебные тренажеры. «100 идей для Беларуси» представили сегодня молодые люди в Минске. Это более сотни стартапов и изобретений.
Максиму 21, а он уже по сути изобретатель.
Его образовательный робот помогает освоить азы программирования начинающим IT-специалистам.
Парень заинтересовался такой техникой еще в гимназии, все начиналось с простых комплектов деталей.
Максим Масальский, студент Белорусского национального технического университета:
После занятий мы оставались с преподавателем по информатике и командой единомышленников, собирали роботов, учились программированию.
Поняли, что надо развиваться именно в этом направлении,
это новая волна, которую надо как на серфинге словить. Сделано порядка 50 роботов они уже внедрены в БНТУ.
Алеся Беликова, СТВ:
Проект «100 идей для Беларуси» помогает молодым ученым изобретать и запускать стартапы. Например, как эта жидкость, которая позволит снизить гибель и материальный ущерб на пожарах.
Выбрать победителя в масштабном проекте непросто. Все стартапы и изобретения заслуживают внимания экспертов да и инвесторов. Здесь всё: от IT-разработок до инноваций в области медицины.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Молодые люди в таком возрасте интересуются такими темами, даже еще и разрабатывают и внедряют. Настолько прогресс двигается вперед. С такой молодежью можно в будущее смотреть с оптимизмом. Любое изобретение или открытие, которое сегодня есть,
оно имеет либо импортозамещающий характер, либо снижает издержки,
либо служит людям, создает какой-то зарубежный аналог, который мы не можем приобрести. Оно должно быть внедрено.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Наша нация достаточно богата идеями и действительно у нас хорошие перспективы, потому что молодёжь думает самостоятельно, предлагая те или иные идеи, которые, полагаю,
что будут внедрены в экономику, запатентованы.
В том числе будут представлять интерес за рубежом. Сам проект «100 идей для Беларуси» состоялся.
За шесть лет в конкурсе приняли участие девять с половиной тысяч молодых ученых. Реализовано более двух тысяч проектов. У авторов десяти лучших изобретений этого года все шансы составить им конкуренцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.