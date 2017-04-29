От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. Роботы, мобильные приложения и лечебные тренажеры. «100 идей для Беларуси» представили сегодня молодые люди в Минске. Это более сотни стартапов и изобретений. Максиму 21, а он уже по сути изобретатель. Его образовательный робот помогает освоить азы программирования начинающим IT-специалистам. Парень заинтересовался такой техникой еще в гимназии, все начиналось с простых комплектов деталей.

Максим Масальский, студент Белорусского национального технического университета:

После занятий мы оставались с преподавателем по информатике и командой единомышленников, собирали роботов, учились программированию.

Поняли, что надо развиваться именно в этом направлении, это новая волна, которую надо как на серфинге словить. Сделано порядка 50 роботов они уже внедрены в БНТУ. Алеся Беликова, СТВ:

Проект «100 идей для Беларуси» помогает молодым ученым изобретать и запускать стартапы. Например, как эта жидкость, которая позволит снизить гибель и материальный ущерб на пожарах.

Выбрать победителя в масштабном проекте непросто. Все стартапы и изобретения заслуживают внимания экспертов да и инвесторов. Здесь всё: от IT-разработок до инноваций в области медицины.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Молодые люди в таком возрасте интересуются такими темами, даже еще и разрабатывают и внедряют. Настолько прогресс двигается вперед. С такой молодежью можно в будущее смотреть с оптимизмом. Любое изобретение или открытие, которое сегодня есть, оно имеет либо импортозамещающий характер, либо снижает издержки, либо служит людям, создает какой-то зарубежный аналог, который мы не можем приобрести. Оно должно быть внедрено.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Наша нация достаточно богата идеями и действительно у нас хорошие перспективы, потому что молодёжь думает самостоятельно, предлагая те или иные идеи, которые, полагаю,