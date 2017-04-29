Прямой эфир

От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?

29 апреля 2017 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Роботы, мобильные приложения и лечебные тренажеры. «100 идей для Беларуси» представили сегодня молодые люди в Минске. Это более сотни стартапов и изобретений.

Максиму 21, а он уже по сути изобретатель.

Его образовательный робот помогает освоить азы программирования начинающим IT-специалистам.

Парень заинтересовался такой техникой еще в гимназии, все начиналось с простых комплектов деталей.

От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?-1

Максим Масальский, студент Белорусского национального технического университета:
После занятий мы оставались с преподавателем по информатике и командой единомышленников, собирали роботов, учились программированию.

Поняли, что надо развиваться именно в этом направлении,

это новая волна, которую надо как на серфинге словить. Сделано порядка 50 роботов они уже внедрены в БНТУ.

Алеся Беликова, СТВ:
Проект «100 идей для Беларуси» помогает молодым ученым изобретать и запускать стартапы. Например, как эта жидкость, которая позволит снизить гибель и материальный ущерб на пожарах.

От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?-4

Выбрать победителя в масштабном проекте непросто. Все стартапы и изобретения заслуживают внимания экспертов да и инвесторов. Здесь всё: от IT-разработок до инноваций в области медицины.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Молодые люди в таком возрасте интересуются такими темами, даже еще и разрабатывают и внедряют. Настолько прогресс двигается вперед. С такой молодежью можно в будущее смотреть с оптимизмом. Любое изобретение или открытие, которое сегодня есть,

оно имеет либо импортозамещающий характер, либо снижает издержки,

либо служит людям, создает какой-то зарубежный аналог, который мы не можем приобрести. Оно должно быть внедрено.

От IT-разработок до инноваций в области медицины: чем удивил проект «100 идей для Беларуси»?-7

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Наша нация достаточно богата идеями и действительно у нас хорошие перспективы, потому что молодёжь думает самостоятельно, предлагая те или иные идеи, которые, полагаю,

что будут внедрены в экономику, запатентованы.

В том числе будут представлять интерес за рубежом. Сам проект «100 идей для Беларуси» состоялся.

За шесть лет в конкурсе приняли участие девять с половиной тысяч молодых ученых. Реализовано более двух тысяч проектов. У авторов десяти лучших изобретений этого года все шансы составить им конкуренцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Михаил Мясникович # Конкурс # Фотофакт # Максим Рыженков # Максим Масальский

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте по рекам Мухавец, Пина и Припять пройдёт круизный лайнер «Жемчужина Полесья»
29 апреля 2017 16:38

В Бресте по рекам Мухавец, Пина и Припять пройдёт круизный лайнер «Жемчужина Полесья»

Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале
29 апреля 2017 16:37

Белорусский пир на весь мир: зарубежные туристы в восторге от «пикника» на Августовском канале

Три недели на путешествие по Беларуси: на территории аэропорта «Минск-1» проходит Международный слёт караванеров
29 апреля 2017 16:30

Три недели на путешествие по Беларуси: на территории аэропорта «Минск-1» проходит Международный слёт караванеров