Все работы делаются вручную. Поговорили с минчанином, который создаёт деревянные шедевры

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бой зубров, забавы енотов и даже предсказание от хозяина года – могучего дракона. Добро пожаловать в белорусские джунгли. Автор деревянной сказки – минчанин Игорь Романко. Мастерство передалось от дедушки, который рубил людям дома. Во время учебы в институте физкультуры потянуло к резьбе. Все осваивал сам. Путем проб и ошибок. Мир дерева захватил так, что решил стать учителем трудов в школе. И сейчас его работа связана с деревообработкой. А в свободное время творит и ездит со своими шедеврами на выставки и фестивали.