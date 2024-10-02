Как появилось Раковское предместье и откуда пошло его название? Историк рассказал о старейшем уголке Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Раковское предместье – старейший уголок белорусской столицы. Он надежно укрыт от глаз туристов за современными зданиями. Не виден ни с проспекта Победителей, ни за торговым домом на Немиге. Попадая сюда, окунаешься в атмосферу подлинного старинного губернского города.

Сергей Визнер, историк:

Раковское предместье является одним из старейших уголков белорусской столицы. Впервые люди начали селиться в этом месте еще в XII столетии. Само название предместья говорит о том, что это был пригород Минска. Сам Минск тогда находился в пределах замка нижнего города и в пределах верхнего города, который только начал в те годы формироваться.