Как появилось Раковское предместье и откуда пошло его название? Историк рассказал о старейшем уголке Минска
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Раковское предместье – старейший уголок белорусской столицы. Он надежно укрыт от глаз туристов за современными зданиями. Не виден ни с проспекта Победителей, ни за торговым домом на Немиге. Попадая сюда, окунаешься в атмосферу подлинного старинного губернского города.
Сергей Визнер, историк:
Раковское предместье является одним из старейших уголков белорусской столицы. Впервые люди начали селиться в этом месте еще в XII столетии. Само название предместья говорит о том, что это был пригород Минска. Сам Минск тогда находился в пределах замка нижнего города и в пределах верхнего города, который только начал в те годы формироваться.
Во второй половине XV века здесь появился жилой квартал, где селились торговцы и ремесленники. Они открывали свои лавки, мастерские, работали на небольших предприятиях.
Сергей Визнер:
Раковское предместье занимает район улиц Витебской, Раковской, Димитрова, Освобождения, Обойной и Обойного переулка. Само название Раковское предместье произошло от того, что через этот район шла дорога в направлении города Ракова.
Тогда это еще была деревня под Минском, известная в округе своими целебными источниками и костелом.
Подробности в видео.