Танцы XIX века, изысканные наряды и музыка. Белорусские реконструкторы воссоздают атмосферу балов

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Танец – одно из древнейших искусств, которое возникло еще до нашей эры! Сегодня существует множество различных направлений, но особое место среди них занимают бальные танцы. Роскошные наряды, изящные движения, трогательная музыка… Вальс, полонез, кадриль – вечная классика!