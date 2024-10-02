Танцы XIX века, изысканные наряды и музыка. Белорусские реконструкторы воссоздают атмосферу балов
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Танец – одно из древнейших искусств, которое возникло еще до нашей эры! Сегодня существует множество различных направлений, но особое место среди них занимают бальные танцы. Роскошные наряды, изящные движения, трогательная музыка… Вальс, полонез, кадриль – вечная классика!
Бережно хранят золотые традиции предков реконструкторы. Увлеченные любимым делом, они устраивают светские рауты, воссоздают сказочную атмосферу, которая царила во дворцах и загородных усадьбах аристократов! Так, ученые и энтузиасты изучают историю, исследуют старинные документы, чтобы возродить бальную культуру в XXI веке.
Анна Ровина, реконструктор:
Это была одна из первых студий, которая начинала как студия исторического танца, то есть люди собирались, изучали старинные учебники по бальным танцам. Сейчас мы занимаемся реконструкцией и изучением бальной культуры, бальных танцев, начала XIX века – это эпоха Наполеона, эпоха Александра I в России. Мы находим эти учебники, переводим и разбираем все движения.
Важна каждая деталь. Силуэты платьев, декор, аксессуары, музыкальное сопровождение и даже манеры. Оказывается, бальный этикет – отдельная наука. А танец – особая церемония. Всего одно неверное движение могло поставить под угрозу репутацию прекрасной дамы и ее кавалера. Оттого выход в свет – командная работа. Нужно научиться находить общий язык с партнером.
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