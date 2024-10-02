В Беларуси продолжается проверка соединений и воинских частей

Чтобы боевая готовность была на должном уровне. В Вооруженных Силах Беларуси очередной этап проверки соединений и воинских частей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводится сбор и отправка военнообязанных в войска. Личному составу отдельных подразделений и запасникам предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

Виталий Погребной, военнообязанный: Такая система необходима, чтобы поддерживать определенный навык у людей, потому что навык имеет свойство теряться с течением времени. Армия необходима в любых условиях, будь это сложная обстановка либо спокойная, порох всегда надо держать сухим.

Антон Малиновский, военнообязанный: Беспилотники появляются, новая техника, то, что нужно изучить, попробовать.

Евгений Брацков, военный комиссар Фрунзенского района Минска:

Осуществлены оповещения военнообязанных, сбор военнообязанных и идет плановая отправка их в воинскую часть, где, соответственно, они вспомнят свои знания, восстановят профессиональные навыки, будут выполнять задачи по предназначению на тех должностях, на которые они предназначены в соответствии с предназначением.

Мероприятия проверки будут планово наращиваться. По информации Министерства обороны, для выполнения учебно-боевых задач задействуют все полигоны Вооруженных Сил.