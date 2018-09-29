«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

Новости Беларуси. Километры торговых рядов, сотни творческих коллективов – все это праздник урожая. Минская область справляет «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она единственная в республике в этот непростой для аграриев год собрала свыше миллиона тонн зерна. Техника и сейчас работает в поле, но у лучших механизаторов нашлось время и для праздника. Награждение лидеров областного соревнования и шествие победителей по обновленным улицам Мяделя стали своеобразным прологом фестиваля, который продолжается и в эти минуты.

Все подробности того, как прошел праздник и с какими результатами заканчивают сельскохозяйственный год в Минской области, наши корреспонденты расскажут в итоговой информационной программе «Неделя».

В эфир выйдет и интервью с председателем Миноблисполкома. Анатолий Исаченко расскажет о том, какова цена нынешнего каравая и к чему стремятся аграрии региона, который по праву считается житницей Беларуси.

Юлия Бешанова, СТВ:

Каравай – он из чего, кроме муки? Какие составляющие успешной уборочной?