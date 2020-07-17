«Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон». Как уберечь ребёнка от падения с высоты

Только за первое полугодие 2020 года в Минске пострадали четверо детей от падения из распахнутых окон. Недетские игры приводят к необратимым последствиям. В программе « Новое утро» на РТР-Беларусь рассказываем, что важно знать родителям, чтобы уберечь ребёнка от беды.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску: С начала года в городе Минске в результате падения из окон пострадали четверо детей. Двое из них скончались. Для сравнения, за весь 2019 год проводились проверки по трём таким фактам.

В начале июля в Минске произошёл несчастный случай из-за открытого окна. Трёхлетний ребёнок находился дома с родственниками. Когда взрослые отошли в соседнюю комнату, малыш взобрался на подоконник, опёрся на москитную сетку и выпал из окна. Медикам не удалось спасти жизнь малыша.

Екатерина Гарлинская:

Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными и осторожными. Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением из окон.

Стоит обратить внимание, что москитная сетка защищает только от насекомых, однако из-за плотной текстуры может напомнить ребёнку стену или опору. Чтобы избежать несчастного случая, родители должны обязательно соблюдать следующие правила.