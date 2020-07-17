«Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон». Как уберечь ребёнка от падения с высоты

Только за первое полугодие 2020 года в Минске пострадали четверо детей от падения из распахнутых окон. Недетские игры приводят к необратимым последствиям. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказываем, что важно знать родителям, чтобы уберечь ребёнка от беды.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску:
С начала года в городе Минске в результате падения из окон пострадали четверо детей. Двое из них скончались. Для сравнения, за весь 2019 год проводились проверки по трём таким фактам.
В начале июля в Минске произошёл несчастный случай из-за открытого окна. Трёхлетний ребёнок находился дома с родственниками. Когда взрослые отошли в соседнюю комнату, малыш взобрался на подоконник, опёрся на москитную сетку и выпал из окна. Медикам не удалось спасти жизнь малыша.
Екатерина Гарлинская:
Следователи в очередной раз обращаются к родителям с просьбой быть более внимательными и осторожными. Помните, что москитная сетка не является защитой от несчастных случаев, связанных с падением из окон.
Стоит обратить внимание, что москитная сетка защищает только от насекомых, однако из-за плотной текстуры может напомнить ребёнку стену или опору. Чтобы избежать несчастного случая, родители должны обязательно соблюдать следующие правила.
Екатерина Гарлинская:
Не оставляйте детей без присмотра. Особенно – в комнате с открытыми окнами. Все предметы мебели должны быть отодвинуты от окон, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник. Ставьте на окна специальные фиксаторы или ручки, оборудованные запорными устройствами, которые не позволят ребёнку самостоятельно открыть окно.
К способам защиты детей от падения относят установку троса, который не позволит окну открыться шире заданной длины. Но главное, не оставляйте ребенка без присмотра и объясняйте чаду всю опасность игр у окна. Берегите самое дорогое!