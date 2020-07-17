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«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы

17 июля 2020 07:55
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Дома профсоюзов – Леонард Богушевич.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-1

В экспозиции боевой техники у Кургана Славы появилась легендарная «Катюша». Добавить к штурмовику и знаменитому Т-34 пусковую установку предложили в Федерации профсоюзов Беларуси. Главное оружие советской артиллерии выглядит так, как будто бы только что сошло с конвейера. 

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-4

Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Дата выбрана в связи с тем, что 14 июля «Катюша» произвела первый удар по Орше. Есть хроника, что произведен удар в 15:15. Потом эти машины переехали в Рудню, Смоленская область. Оттуда на памятнике написано, что и 15 июля был произведен удар.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-7

Вообще на постсоветском пространстве имеется только три оригинальные «Катюши». В Петербурге – в музее артиллерии, в Новокамске – на базе СТЗ – ее 1998 году вытащили со дна озера. Она в войну провалилась и там лежала. И в Пижме. Больше «Катюш» оригинальных на базе ЗИС нет.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-10

А что значит – оригинальные?

Леонард Богушевич:
Есть, как реставраторы говорят, пародии. Исковерканные, некрасивые. В ноябре 41-го ЗИС-6 был снят с производства, а «Катюша» была произведена на базе ЗИС-6. Потом они перешли на «Студебеккер» – машины повышенной проходимости. Понятно, что с 41-го года выпуска машины до нашего времени не сохранились. Реставраторы – люди увлеченные. Ездят по боевым местам, делают раскопки, находят детали и потом собирают. И когда мы начали готовить экспонат на Курган Славы, мы проехали очень много. Пришлось много литературы прочитать, чтобы понять, что мы ищем.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-13

Сколько времени понадобилось на реставрацию?

Леонард Богушевич:
Сама сборка заняла месяцев 6. От задумки до установки на Курган Славы прошел год.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-16

Она на ходу?

Леонард Богушевич:
Нет. Это уже автомобиль будет.

Как собирали финансирование?

Леонард Богушевич:
Был благотворительный счет, куда перечисляли деньги общественные организации, поступали деньги от граждан.

«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы-19

Как происходило открытие памятника?

# Великая Отечественная война # общество # Леонард Богушевич

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