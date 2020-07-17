«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы

А что значит – оригинальные?

Леонард Богушевич:

Есть, как реставраторы говорят, пародии. Исковерканные, некрасивые. В ноябре 41-го ЗИС-6 был снят с производства, а «Катюша» была произведена на базе ЗИС-6. Потом они перешли на «Студебеккер» – машины повышенной проходимости. Понятно, что с 41-го года выпуска машины до нашего времени не сохранились. Реставраторы – люди увлеченные. Ездят по боевым местам, делают раскопки, находят детали и потом собирают. И когда мы начали готовить экспонат на Курган Славы, мы проехали очень много. Пришлось много литературы прочитать, чтобы понять, что мы ищем.