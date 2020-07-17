«Был символический выстрел «Катюши». Ветеранам это очень понравилось». Легендарная установка появилась на Кургане Славы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Дома профсоюзов – Леонард Богушевич.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Дома профсоюзов – Леонард Богушевич.
В экспозиции боевой техники у Кургана Славы появилась легендарная «Катюша». Добавить к штурмовику и знаменитому Т-34 пусковую установку предложили в Федерации профсоюзов Беларуси. Главное оружие советской артиллерии выглядит так, как будто бы только что сошло с конвейера.
Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Дата выбрана в связи с тем, что 14 июля «Катюша» произвела первый удар по Орше. Есть хроника, что произведен удар в 15:15. Потом эти машины переехали в Рудню, Смоленская область. Оттуда на памятнике написано, что и 15 июля был произведен удар.
Вообще на постсоветском пространстве имеется только три оригинальные «Катюши». В Петербурге – в музее артиллерии, в Новокамске – на базе СТЗ – ее 1998 году вытащили со дна озера. Она в войну провалилась и там лежала. И в Пижме. Больше «Катюш» оригинальных на базе ЗИС нет.
А что значит – оригинальные?
Леонард Богушевич:
Есть, как реставраторы говорят, пародии. Исковерканные, некрасивые. В ноябре 41-го ЗИС-6 был снят с производства, а «Катюша» была произведена на базе ЗИС-6. Потом они перешли на «Студебеккер» – машины повышенной проходимости. Понятно, что с 41-го года выпуска машины до нашего времени не сохранились. Реставраторы – люди увлеченные. Ездят по боевым местам, делают раскопки, находят детали и потом собирают. И когда мы начали готовить экспонат на Курган Славы, мы проехали очень много. Пришлось много литературы прочитать, чтобы понять, что мы ищем.
Сколько времени понадобилось на реставрацию?
Леонард Богушевич:
Сама сборка заняла месяцев 6. От задумки до установки на Курган Славы прошел год.
Она на ходу?
Леонард Богушевич:
Нет. Это уже автомобиль будет.
Как собирали финансирование?
Леонард Богушевич:
Был благотворительный счет, куда перечисляли деньги общественные организации, поступали деньги от граждан.
Как происходило открытие памятника?