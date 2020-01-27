«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи

Новости Беларуси. В Гродно биологи бьют тревогу: историческое достояние города – каштановые аллеи – могут полностью исчезнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно биологи бьют тревогу: историческое достояние города – каштановые аллеи – могут полностью исчезнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На деревья напал паразит – минирующая моль, которая беспощадно поедает листву. По подсчетам специалистов, в областном центре поражены насекомым больше 2000 каштанов.
В проблеме разбиралась Галина Буро.
Вот эта вся линия каштанов на остановке «Медуниверситет» фактически уже нежизнеспособная.
И таких умирающих каштанов гродненский активист и краевед Игорь Лапеха может показать в городе десятки. Мужчина первым стал бить тревогу, к проблеме привлек общественность, составил карту пораженных деревьев.
Игорь Лапеха, краевед:
Все каштаны погрызены минирующей молью. Абсолютно все! Но, кроме минирующей моли, на каштаны нападает инфекция, скорее всего, грибкового происхождения. То есть благодаря моли у каштанов понижается иммунитет и нападают другие болезни.
Ситуация для города, который считается самым каштановым в Беларуси, плачевная. Ведь деревья уходят корнями в историю. Даже каштановые аллеи на Крещатике в Киеве уступают гродненским по древности.
Галина Буро, корреспондент:
Самые старые каштаны в Гродно высажены в городском парке. Они были частью ботанического сада, который здесь в XVIII веке заложил известный ученый Жан-Эммануэль Жилибер. Мода на каштаны отмечена и в середине XIX века. Немало их было высажено в советский период.
Такое наследие гродненцам терять жалко. Но, если разобраться, каштаны – это привозные деревья. Их родина – Южные Балканы. Энтомологи уверены: оттуда к нам вместе с растениями и попала эта моль из вида бабочек.
Откладывает яйца на лист, на мякоть листа. И гусеничка, когда вылупляется из яйца, начинает проделывать в мякоти листа ходы. И питается мякотью листа.
Ученые говорят, что в наших широтах у этой моли нет врагов. Отсюда динамика распространения «каштановой болезни» на всю Европу от Украины до Франции. Бороться с ней сложно, ведь насекомое слабо изучено. Исследования начались лишь около 15 лет назад, процесс небыстрый и дорогостоящий.
Александра Рыжая, доцент кафедры ГРГУ имени Янки Купалы:
Работа с самими каштанами: изучение их физиологии, устойчивости, выведение, может, более устойчивых сортов. И параллельно изучение биологии, физиологии, биохимии этой бабочки.
Городские службы также ищут лекарство от вредителя. В апреле 2019 года в качестве эксперимента даже ставили каштанам польские прививки со специальным веществом, которое должно отпугивать насекомых. Но это оказалось малоэффективно. Новые методы борьбы решено вырабатывать вместе с соседями – литовским Друскининкаем, где каштаны также погибают.
Александр Русак, главный инженер предприятия «Гроднозеленстрой»:
Была подана заявка на участие по программе трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь». Заявка сегодня одобрена.
На спасение каштанов Гродно получит 400 тысяч евро. Планируется не только закупить феромоновые ловушки для моли и технику по вывозу опавших листьев с личинками, но и привлечь к проблеме международных экспертов. Все, чтобы каштановый город остался зеленым.