«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи

Новости Беларуси. В Гродно биологи бьют тревогу: историческое достояние города – каштановые аллеи – могут полностью исчезнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На деревья напал паразит – минирующая моль, которая беспощадно поедает листву. По подсчетам специалистов, в областном центре поражены насекомым больше 2000 каштанов. В проблеме разбиралась Галина Буро.

Вот эта вся линия каштанов на остановке «Медуниверситет» фактически уже нежизнеспособная.

И таких умирающих каштанов гродненский активист и краевед Игорь Лапеха может показать в городе десятки. Мужчина первым стал бить тревогу, к проблеме привлек общественность, составил карту пораженных деревьев.

Игорь Лапеха, краевед:

Все каштаны погрызены минирующей молью. Абсолютно все! Но, кроме минирующей моли, на каштаны нападает инфекция, скорее всего, грибкового происхождения. То есть благодаря моли у каштанов понижается иммунитет и нападают другие болезни.

Ситуация для города, который считается самым каштановым в Беларуси, плачевная. Ведь деревья уходят корнями в историю. Даже каштановые аллеи на Крещатике в Киеве уступают гродненским по древности.

Галина Буро, корреспондент:

Самые старые каштаны в Гродно высажены в городском парке. Они были частью ботанического сада, который здесь в XVIII веке заложил известный ученый Жан-Эммануэль Жилибер. Мода на каштаны отмечена и в середине XIX века. Немало их было высажено в советский период.

Такое наследие гродненцам терять жалко. Но, если разобраться, каштаны – это привозные деревья. Их родина – Южные Балканы. Энтомологи уверены: оттуда к нам вместе с растениями и попала эта моль из вида бабочек.

Откладывает яйца на лист, на мякоть листа. И гусеничка, когда вылупляется из яйца, начинает проделывать в мякоти листа ходы. И питается мякотью листа.

Ученые говорят, что в наших широтах у этой моли нет врагов. Отсюда динамика распространения «каштановой болезни» на всю Европу от Украины до Франции. Бороться с ней сложно, ведь насекомое слабо изучено. Исследования начались лишь около 15 лет назад, процесс небыстрый и дорогостоящий.

Александра Рыжая, доцент кафедры ГРГУ имени Янки Купалы:

Работа с самими каштанами: изучение их физиологии, устойчивости, выведение, может, более устойчивых сортов. И параллельно изучение биологии, физиологии, биохимии этой бабочки.

Городские службы также ищут лекарство от вредителя. В апреле 2019 года в качестве эксперимента даже ставили каштанам польские прививки со специальным веществом, которое должно отпугивать насекомых. Но это оказалось малоэффективно. Новые методы борьбы решено вырабатывать вместе с соседями – литовским Друскининкаем, где каштаны также погибают.

Александр Русак, главный инженер предприятия «Гроднозеленстрой»:

Была подана заявка на участие по программе трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь». Заявка сегодня одобрена.