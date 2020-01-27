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«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи

27 января 2020 18:18
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Новости Беларуси. В Гродно биологи бьют тревогу: историческое достояние города – каштановые аллеи – могут полностью исчезнуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-1

На деревья напал паразит – минирующая моль, которая беспощадно поедает листву. По подсчетам специалистов, в областном центре поражены насекомым больше 2000 каштанов.

В проблеме разбиралась Галина Буро.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-4

Вот эта вся линия каштанов на остановке «Медуниверситет» фактически уже нежизнеспособная.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-7

И таких умирающих каштанов гродненский активист и краевед Игорь Лапеха может показать в городе десятки. Мужчина первым стал бить тревогу, к проблеме привлек общественность, составил карту пораженных деревьев.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-10

Игорь Лапеха, краевед:
Все каштаны погрызены минирующей молью. Абсолютно все! Но, кроме минирующей моли, на каштаны нападает инфекция, скорее всего, грибкового происхождения. То есть благодаря моли у каштанов понижается иммунитет и нападают другие болезни.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-13

Ситуация для города, который считается самым каштановым в Беларуси, плачевная. Ведь деревья уходят корнями в историю. Даже каштановые аллеи на Крещатике в Киеве уступают гродненским по древности.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-16

Галина Буро, корреспондент:
Самые старые каштаны в Гродно высажены в городском парке. Они были частью ботанического сада, который здесь в XVIII веке заложил известный ученый Жан-Эммануэль Жилибер. Мода на каштаны отмечена и в середине XIX века. Немало их было высажено в советский период.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-19

Такое наследие гродненцам терять жалко. Но, если разобраться, каштаны – это привозные деревья. Их родина – Южные Балканы. Энтомологи уверены: оттуда к нам вместе с растениями и попала эта моль из вида бабочек.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-22

Откладывает яйца на лист, на мякоть листа. И гусеничка, когда вылупляется из яйца, начинает проделывать в мякоти листа ходы. И питается мякотью листа.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-25

Ученые говорят, что в наших широтах у этой моли нет врагов. Отсюда динамика распространения «каштановой болезни» на всю Европу от Украины до Франции. Бороться с ней сложно, ведь насекомое слабо изучено. Исследования начались лишь около 15 лет назад, процесс небыстрый и дорогостоящий.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-28

Александра Рыжая, доцент кафедры ГРГУ имени Янки Купалы:
Работа с самими каштанами: изучение их физиологии, устойчивости, выведение, может, более устойчивых сортов. И параллельно изучение биологии, физиологии, биохимии этой бабочки.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-31

Городские службы также ищут лекарство от вредителя. В апреле 2019 года в качестве эксперимента даже ставили каштанам польские прививки со специальным веществом, которое должно отпугивать насекомых. Но это оказалось малоэффективно. Новые методы борьбы решено вырабатывать вместе с соседями – литовским Друскининкаем, где каштаны также погибают.  

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-34

Александр Русак, главный инженер предприятия «Гроднозеленстрой»:
Была подана заявка на участие по программе трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь». Заявка сегодня одобрена.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-37

На спасение каштанов Гродно получит 400 тысяч евро. Планируется не только закупить феромоновые ловушки для моли и технику по вывозу опавших листьев с личинками, но и привлечь к проблеме международных экспертов. Все, чтобы каштановый город остался зеленым.

«Все погрызены минирующей молью». В Гродно могут исчезнуть каштановые аллеи-40

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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