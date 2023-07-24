«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?
Новости Беларуси. За полгода 110 жителей Минской области получили субсидию на открытие собственного дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Направления самые разные: это сфера красоты, розничная торговля, строительство. Для всех желающих организованы курсы по индивидуальному предпринимательству.
Как открыть свое дело, узнала наш корреспондент Мария Царикевич.
Сделать хобби своей профессией. Такая возможность есть у каждого. Зачастую именно любимое увлечение перерастает в малый бизнес. Развитие частной инициативы в нашей стране поддерживается на государственном уровне. Можно рассчитывать и на финансовую помощь, например, безвозмездные субсидии. Это отличный вариант для не трудоустроенных. Одно из условий – быть зарегистрированным как безработный не меньше месяца.
Жанна Харитоник, главный бухгалтер управления по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома:
Мы предлагаем курсы предпринимательской деятельности. Курсы проходят онлайн две недели. В учебном центре помогают составить бизнес-план, научат основам предпринимательской деятельности, налогообложению. Все остаются очень довольны.
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