Прямой эфир

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?

24 июля 2023 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За полгода 110 жителей Минской области получили субсидию на открытие собственного дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Направления самые разные: это сфера красоты, розничная торговля, строительство. Для всех желающих организованы курсы по индивидуальному предпринимательству.

Как открыть свое дело, узнала наш корреспондент Мария Царикевич.

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?-1

Сделать хобби своей профессией. Такая возможность есть у каждого. Зачастую именно любимое увлечение перерастает в малый бизнес. Развитие частной инициативы в нашей стране поддерживается на государственном уровне. Можно рассчитывать и на финансовую помощь, например, безвозмездные субсидии. Это отличный вариант для не трудоустроенных. Одно из условий – быть зарегистрированным как безработный не меньше месяца.

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?-4

Жанна Харитоник, главный бухгалтер управления по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома:
Мы предлагаем курсы предпринимательской деятельности. Курсы проходят онлайн две недели. В учебном центре помогают составить бизнес-план, научат основам предпринимательской деятельности, налогообложению. Все остаются очень довольны.

Подробнее в видеоматериале.

# Бизнес в Беларуси # общество # Мария Царикевич # Жанна Харитоник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности
24 июля 2023 14:34

«За оперативность и объективность». МЧС наградило программу «Минщина» за освещение темы безопасности

В Минске построят дополнительные линии для переработки мусора. Как это поможет экологии?
24 июля 2023 14:10

В Минске построят дополнительные линии для переработки мусора. Как это поможет экологии?

«Незабываемый опыт». 3-дневный спортивный уик-энд в Логойском районе провели работники соцсферы
24 июля 2023 13:42

«Незабываемый опыт». 3-дневный спортивный уик-энд в Логойском районе провели работники соцсферы