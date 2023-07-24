В Минске построят дополнительные линии для переработки мусора. Как это поможет экологии?

Новости Беларуси. Дополнительные линии сортировки отходов построят на минском полигоне «Тростенецкий», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это позволит получать больше вторресурсов при переработке мусора. Что в свою очередь положительно скажется на экологической обстановке.

Специалисты регулярно оценивают состояние окружающей среды. Немалое влияние на экологию оказывает транспорт. Около 80 % выбросов вредных веществ в столичном воздухе – это выхлопные газы автомобилей. На контроле также чистота водных объектов, состояние зеленых зон. На все эти показатели влияет работа крупных предприятий. Производства загрязняют окружающую среду, и нужно этот ущерб минимизировать. Особое внимание уделяют и борьбе с опасными растениями.

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Процессы по улучшению экологической обстановки идут постоянно. На сегодня мы практически завершили обработки по борщевику Сосновского, наши «Зеленстрои» завершили. И сегодня важная составляющая – до конца этой недели завершить удаление золотарника, которого в городе довольно большая площадь по сравнению с борщевиком.