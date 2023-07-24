«Незабываемый опыт». 3-дневный спортивный уик-энд в Логойском районе провели работники соцсферы

Новости Беларуси. Учителя, воспитатели, медики и менеджеры – более 300 специалистов собрал на минувших выходных молодежный турфест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трехдневный спортивный уик-энд в Логойском районе провели работники социальной сферы.

Всего за звание лучших боролись команды из 23 районов Минской области. Чтобы обойти соперников, нужно было продемонстрировать свои навыки в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. Волейбол, полоса препятствий, квизы, перетягивание канатов и даже кулинарный батл – каждый смог проявить себя.

Ксения Тишевич, учитель физики и информатики СШ № 4 Несвижа:

Незабываемый опыт. Объединение с людьми не только из своего района, но и по целой области. Ведь этот молодежный фестиваль действительно показывает, насколько разносторонняя у нас молодежь, какая она активная, что она готова рвать, побеждать. Она готова объединяться и готова работать в любое время дня и ночи. Даже несмотря на то, что дискотека была, казалось бы, до часу ночи. Уже буквально в 8 утра все дружненько собрались, пришли на зарядку и чувствовали себя достаточно бодро.

Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Минский областной исполнительный комитет на туристических слетах уделяет [внимание – прим. ред.] диалоговой площадке, которая организовывается для молодых специалистов. Мы очень рады, что молодым специалистам это все нравится. И мы будем продолжать в таком же духе.