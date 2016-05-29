Все образцы авиатехники белорусской армии: грандиозное авиашоу прошло под Баранавичами 28 мая

Новости Беларуси. Ясное небо накануне не помешало провести грандиозное авиашоу под Баранавичами. Пилоты военных самолётов и вертолётов демонстрировали мастерство. Таким зрелищем отметили юбилей образования 61-й истребительной авиационной базы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взлетная полоса аэродрома в Барановичах на своем веку повидала немало. Сегодня это основная авиационная часть в структуре военно-воздушных сил. Именно здесь несут боевое дежурство войска противовоздушной обороны Беларуси. Они, как известно, постоянно модернизируются.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Осуществляется дальнейшая закупка новых учебно-боевых самолётов. 4 учебно-боевых самолёта ЯК-140 мы освоили. И в этом году ещё 4 придут в 116-ю штурмовую авиационную базу. Началась поставка вертолётов в 50-ю смешанную авиационную базу. Буквально во второй половине года 6 новых вертолетов мы получим в состав нашей Мачулищанской авиационной базы.

В праздничный день в небо взмывали все образцы авиационной техники, стоящей на вооружении белорусской армии. Демонстрировали мастерство парашютисты и десантники. Можно было побывать в кабине пилота и прикоснутся к легендарным истребителям. Такую возможность не упустили жители Баранович.

Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:

И вот так совпало, что в этом году наш любимый город отмечает 145-летие и вместе с тем 65-летие основания нашей авиационной базы. Поэтому так гармонично влился праздник.

Подсчитано, что в праздничный день авиабазу посетили 15 тысяч гостей. Силой притяжения стали не только самолёты, но и большая культурная программа.