В Минске прошло шествие католиков в честь торжества Божьего Тела

Новости Беларуси. В Минске тысячи католиков приняли участие в традиционном шествии, посвящённом торжеству Божьего Тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С цветными лентами, хоругвями и иконами священники и прихожане двинулись в путь от костёла Святого Роха. Здесь прошла и праздничная месса. По традиции на пути делались остановки у 4 алтарей, где читались отрывки из «Евангелие», они были установлены на площади Победы и на Октябрьской. По проспекту Независимости шествие продолжилось до красного костёла и завершилось у Собора Девы Марии.

Шествие в честь торжества Божьего Тела – одно из самых красочных в католичестве. Во время него, говорят священники, даже неверующие должны хотя бы на мгновение задуматься о существовании Бога.