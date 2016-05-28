Президент Беларуси поздравил пограничников с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Командование, личный состав и ветеранов погранслужбы с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Защита рубежей Отечества во все времена считалась делом мужественных воинов, стойко оберегающих родную землю от любых посягательств. Мы склоняем головы перед памятью тех бойцов, которые в годы Великой Отечественной войны первыми встретили врага и заплатили своей жизнью за наше мирное будущее. Нынешнее поколение пограничников бережно хранит и приумножает ратные традиции своих предшественников, активно противодействуя международному терроризму, незаконной миграции, контрабанде и иным правонарушениям.