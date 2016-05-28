От школьной скамьи к службе на рубежах: как в Бресте готовят будущих пограничников и как организована работа на заставе «Сварынь»

Перенесемся из центра страны на границу. Повод уважительный, как и сама профессия стража государственных рубежей – сегодня День пограничника. На самой современной заставе, которая размещена на белорусско-украинской меже, вместе с главой Государственного пограничного комитета побывал наш корреспондент.

Математика, география и литература. На первый взгляд все как в обычном классе, но в часы факультативов – строевая подготовка, стрельба, история пограничной службы и даже этикет. Вот так, за партами средней школы, воспитывают настоящих хранителей рубежей. Что не менее важно, такая школа жизни по вкусу и самим кадетам.

Артем Ковальчук, учащийся кадетского класса средней школы № 31 Бреста:

Мы ходим в разные походы летом, в лагеря.

Карина Козак, учащийся кадетского класса средней школы № 31 Бреста:

Собираем, разбираем автоматы. С пограничниками заниматься гораздо интересней, чем, например, в обычном классе.

Елизавета Шевчук, учащийся кадетского класса средней школы № 31 Бреста:

Мне всегда было интересно, как же работают эти пограничники, что они делают, как у них там внутри все происходит. У нас объявили, что будет набор в этот класс, и я решила пойти.

Два брестских класса кадетов-пограничников первые подобные в Беларуси. Но успех этой идеи уже заинтересовал другие школы. Как показывает практика, воспитать настоящего защитника границ, а значит и отечества, легче не в одиночку, а в слаженном тандеме.

А это уже место, куда не то, чтобы детей, не каждого взрослого пустят – только в исключительном случае. На мониторах, как на ладони, участок границы в несколько километров. Картинка не хуже, чем в рейтинговых реалити-шоу. Причем в режиме онлайн ее может видеть дежурный как в Пинском отряде, так и в Погранкомитете. Правда, под взор электронного ока заставы порой попадают не только нарушители.

Александр Демченко, начальник пограничной заставы «Сварынь»:

Было дело, что несколько косуль вышли на наш рубеж охраны. Вышли как раз под камеру видеонаблюдения, вышел волк и начал их гонять. Очень было интересно наблюдать, как они разбегались. Лось своими рогами систему бодал.

Оказаться в пограничной зоне могут и обыкновенные ягодники или грибники. Вот, к примеру, на этой карте обозначены самые «плодовитые» районы. Кстати, на страже границы в какой-то мере находятся и местные, жители приграничья, и целая команда лесников.

Николай Кабак мастер леса с 25-летним стажем. Благодаря его дружине в на первый взгляд глухой зоне был пойман не один нарушитель. За один только первый квартал 2016 года порядка 20 человек.

Николай Кабак, мастер леса:

Здесь проходил нарушитель. Наш работник и дружинник при виде незнакомого дал знать, позвонил на заставу, в результате человек был задержан пограничной службой.

А вот сержант Дмитрий Осипов несет службу непосредственно на границе. Дело крайне ответственное и непростое. Но, благо, есть на кого положиться. Рядом с пограничником овчарка Харди даже забывает о страхе высоты. Зато в схватке с нарушителем ей нет равных во всей заставе.

Дмитрий Осипов, военнослужащий пограничной заставы «Сварынь»:

На задержании она хорошо ведет себя. Тренировки проводим. Когда видит человека в гражданке, сразу срывается, понимает, что надо задерживать. Когда в наряд идем, где какое животное шелохнется, сразу уши навострила, сразу готова в бой.

Сами пограничники признаются: на заставе время летит намного быстрей. Вся служба как часовой механизм, где нет разделения на будни и выходные.

Хорошо, когда все необходимое в шаговой доступности. Например, здесь, рядом с погранзаставой «Сварынь», дом для семей офицеров. А вот солдаты-срочники свой досуг проводят непосредственно в стенах заставы. Для этого даже оборудован небольшой тренажерный зал.

Евгений Дубейко, инженер центра информационных технологий:

Пограничнику необходимо быть в форме постоянно, круглый год. Обладать различными качествами, владеть приемами рукопашного боя, быть физически сильным, выносливость должна быть в приоритете. И тогда это позволит подходить к охране государственной границы качественно.

На земле, воде и даже на высоте птичьего полета. Благодаря современной технике граница Беларуси в почти три тысячи километров сегодня имеет сразу несколько взаимодополняющих уровней защиты. Например, этот автожир может летать на высоте четырех тысяч метров и развивать скорость до 200 км/ч. Как следствие, для того, чтобы среагировать на сигнал, сегодня пограничнику, несущему службу в любой точке нашей страны, нужны считанные минуты.

Сергей Патеюк, начальник управления информационных технологий Госпогранкомитета:

Это позволяют нам делать современные технические средства охраны границы. Такие, как современный волоконно-оптический сигнализационный комплекс «Ворон», современный комплекс сейсмо- и видеокомплекс отечественного производства «Паук», который проходит сейчас опытную эксплуатацию. Эти средства срабатывают на границе, и информация о них в режиме реального времени поступает к дежурному по заставе.

Заставу «Сварынь» на границе с Украиной называют не иначе как «флагманом» пограничья. Пока таких же надежных участков во всей стране единицы, но уже понятно с кого брать пример. Аналогичной, такой же ультрасовременной заставой, вскоре может стать и Кобринская.

От людских ресурсов к техническим – направление модернизации четко определено не только в промышленности, но и в Государственном погранкомитете.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

А: исключить субъективный фактор, максимально. Б: создать такую систему, что если даже человек хочет что-то там нарушить, система ему этого не позволит. Вот в этом направлении идет работа.

Еще не так давно этот участок границы с Украиной считался лакомым для многих опытных контрабандистов. Сегодня 40 км погранзаставы «Сварынь» служат образцом порядка для остальных, а вместе с тем и гарантом безопасности для всех белорусов.