«Витебск» обыграл «Юность» в четвёртом матче финальной серии Кубка Президента

«Витебск» обыграл «Юность» в четвертом матче финальной серии Кубка Президента. Впервые в текущем розыгрыше соперникам основного времени не хватило, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Северяне дважды выходили вперед, но минчане сравнивали. В третьем периоде уже подопечные Сергея Стася обозначили преимущество в одну шайбу – 3:2. Хозяева спаслись за полминуты до сирены. Шанс на благоприятный исход подарил Гончаров. Овертайм продолжался недолго. На 4-й минуте победный гол исполнил Лемешевский. В серии «Витебск» ведет – 3:1. Оформить историческое чемпионство «медведи» попытаются в четверг, 17 апреля, на площадке «Юности».